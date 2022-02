Amici 21, il Covid arriva nella scuola di Maria De Filippi? L’indiscrezione rimbalza sul web

In queste ore diventa sempre più insistente l’indiscrezione circa i contagi per Covid nella scuola di Amici 21: allievi positivi? Cosa succede

Dopo lo stop dato domenica scorsa, 30 gennaio 2022, alla tradizionale puntata di Amici 21, sul web diventano sempre più insistenti i rumors circa la positività al Covid di alcuni allievi. A preoccupare il pubblico del seguitissimo talent show sono i cambi di programma mai visti prima nella storia di Amici.

Diventano sempre più insistenti le voci secondo cui nel Talent Show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, ci sarebbero degli allievi positivi al Covid-19. Intanto vi è da chiarire che dall’inizio della pandemia ad oggi nessun allievo ha mai contratto il virus. Sono stati registrati dei casi di positività ma solo tra i professionisti.

Ma oltre allo stop che domenica scorsa ha visto annullata la messa in onda della tradizionale puntata di Amici cosa avrebbe portato adesso a dubitare il pubblico di Mediaset? Sicuramente le immagini viste nel Daytime odierno. Sul piccolo schermo sono stati trasmessi i filmati delle selezioni fatte dagli insegnanti del Talent per la ricerca di nuovi allievi.

Amici 21, allievi assenti nel Daytime: centra il Covid?

Nel Daytime odierno di Amici 21 non c’è stata traccia degli allievi se non di Luigi. Strangis, raggiunto da una sorpresa, è stato l’unico ad apparire in video. Il cantante con un collegamento a distanza ha avuto modo di rivedere i suoi genitori. Quanto agli altri allievi, almeno per il momento, non si hanno notizie.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, ex protagonista punta il dito contro Maria: “Ha concesso loro di farmi accuse pesanti”

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Carlo Conti, la Rai non dimentica: decisione che ha rallegrato i telespettatori – VIDEO

L’appuntamento di oggi con Amici 21 è stato incentrato, come vi anticipavamo, sulle selezioni per la ricerca di nuovi studenti. A provinare erano presenti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Insomma al momento tutto tace dagli account ufficiali del longevo programma. Non ci resta altro che attendere per avere delucidazioni in merito. Intanto quella dei contagi tra gli allievi resta solo un’indiscrezione. Staremo a vedere.