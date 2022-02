Addio a Tito Stagno, raccontò lo sbarco sulla Luna nel 1969

Tito Stagno è morto all’età di novantadue anni. Lo storico giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo è stato uno dei volti più popolari del telegiornale Rai tra gli anni ’60 e ’70. A dare la notizia, le testate del servizio pubblico.

LEGGI ANCHE: Green pass con tre dosi o da sei mesi con due: da marzo 100mila con il certificato scaduto

Il suo nome è legato alla sera del 20 luglio 1969, quando raccontò ai cittadini italiani lo sbarco sulla Luna. “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”: la frase dell’allunaggio che tutti ricordano mentre dalle cuffie ascoltava il dialogo tra gli astronauti e la centrale. Il collegamento durò oltre venticinque ore, con Ruggero Orlando da Houston, per coinvolgere gli italiani in quell’attimo storico.

Tito Stagno e il racconto del primo volo di Gagarin intorno alla Terra

Nel 1961 è stato il telecronista che ha commentato il primo volo di Jurij Gagarin intorno alla Terra. Per diciassette anni è stato il responsabile del settore Sport di Rai Uno. Ha curato la trasmissione La Domenica Sportiva, della quale è stato anche conduttore dal 1979 al 1981 e dal 1985 al 1986.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Giuliano Ferrara ha avuto un infarto: le condizioni di salute del giornalista de Il Foglio

Tito Stagno era originario di una famiglia molto numerosa, primo di otto fratelli. Ha cominciato a lavorare in radio a 19 anni. Nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, si era appassionato della vicenda dello Sputnik lanciato nel 1957: “Me ne occupai io e da allora quel settore in ascesa divenne un po’ il mio”, aveva raccontato. E aveva definito “leggenda” la storia di un battibecco tra lui e Ruggero Orlando durante la telecronaca: “Eravamo molto amici: comunque, anche per motivi tecnici, io diedi la notizia venti secondi prima di lui”.