WhatsApp, brutto colpo per tutti gli utenti: a breve saranno eliminati

Non finiscono mai i cambiamenti su WhatsApp, con una nuova funzione che a breve verrà eliminata. Nuova batosta quindi per l’utenza che a breve dovrà farne a meno: ecco cosa sta succedendo.

Sono oltre due miliardi gli utenti attivi presenti su WhatsApp. Chi è in possesso dell’applicazione, infatti, saprà bene che i propri backup non vengono conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive. Il tutto grazie ad un accordo stipulato alcuni anni fa tra il colosso di Mountain View e il popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma. Questo è un vantaggio riservato solamente agli utenti Android, visto che Apple non ha un piano illimitato per i backup.

Secondo alcune indiscrezioni, adesso gli sviluppatori starebbero studiando una funzione per gestire le chat durante il backup su Google Drive. In pratica si potranno escludere determinati messaggi dal backup dell’applicazione. Così facendo verranno esclusi determinati tipi di messaggi dal backup, risparmiando spazio sul drive. Questa indiscrezione, fa presumere che il colosso voglia smettere di offrire gratuitamente la possibilità di archiviare i backup di WhatsApp. Inoltre alcune conferme arriverebbero proprio da WABetaInfo, con gli utenti che adesso attendono solo l’annuncio ufficiale.

WhatsApp, aggiornata la versione Pc: tutte le novità in arrivo

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.