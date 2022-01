Striscia la Notizia, ennesima aggressione ai danni di Brumotti: cos’è successo

La squadra di Striscia la Notizia è tornata nel napoletano, precisamente a Licola, dove è stata documentata una pizza di spaccio: aggredito Vittorio Brumotti.

Un altro episodio di violenze si è registrato ai danni dell’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. Il conduttore e ciclista stava documentando una piazza di spaccio nel napoletano quando è stato assalito.

Vittorio Brumotti stava documentando un’altra piazza di spaccio quando è stato aggredito. L’inviato del tg satirico si trovava a Licola, località della città metropolitana di Napoli a cavallo tra i comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli, dove gli stessi residenti della zona avevano chiesto il suo intervento.

Mentre era sul posto, uno dei pusher gli ha esclamato: “Ringrazia che hai la telecamera!”, sottolineando l’inutilità del suo intervento in quanto “le guardie già sanno” della sua attività di spaccio. “Lo sa tutto il mondo che vengo cocaina. Mi devono solo arrestare. Non c’è bisogno che vieni tu”, ha aggiunto il pusher.

Vittorio Brumotti aggredito a Licola: cos’è successo all’inviato di Striscia la Notizia

Dopo le parole del pusher la situazione è improvvisamente sfuggita di mano. Alcuni residenti si sono scagliati contro la troupe di Striscia la Notizia e, uno di loro ha sollevato in aria la bici di Brumotti scagliandola con violenza contro un muro. Ma non è tutto, oltre ai residenti scesi in strada, c’è chi è riuscito a colpire il povero inviato direttamente dalle proprie abitazioni.

Difatti dalle finestre qualcuno ha lanciato secchiate d’acqua e tavolette di ghiaccio su Vittorio Brumotti. Infine, un uomo con in mano un bastone di metallo ha minacciato il biker con testuali parole: “Attento alla tua vita… La tua vita finisce!”. Solo l’immediato intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Dopo il ritrovamento del fortino della droga, Brumotti in sella alla sua bici ha festeggiato con coloro che avevano richiesto il suo aiuto per smantellare una pizza di spaccio che si consumava ogni giorno sotto gli occhi di tutti.