Stefano De Martino e Belen ritrovano la complicità: risate e karaoke insieme – VIDEO

Stefano De Martino e Belen Rodriguez più vicini che mai: la coppia si trova ad un compleanno e canta insieme

Un’esclusiva targata Whoopse che, nelle ultime settimane, sta seguendo magistralmente ogni movimento di Stefano De Martino e Belen Rodriguez colti più volte insieme e con grande complicità.

Dall’incontro a Milano Malpensa dopo il viaggio di ritorno dall’Uruguay, dove Whoopse li beccò, il rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è nuovamente decollato. I due non si sono visti soltanto in aeroporto perché, come raccolto dal portale, Belen e Stefano hanno passato delle giornate e serate insieme in compagnia di amici, figli e parenti vari.

Sta tornando il sereno tra i due? La loro storia d’amore è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, come se fossero sulle montagne russe, e la coppia sembrerebbe esserci risalita su. Grazie, ancora una volta, a Whoopse, i due sono stati beccati insieme in un luogo più intimo ed in atteggiamenti molto complici.

Stefano De Martino e Belen, risate e karaoke insieme a Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

La coppia è stata beccata al Caveau di Tradizioni, a Milano, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini. Con Tu vuo’ fa l’americano, Belen e Stefano sembrano aver ritrovato la complicità e spensieratezza di un tempo, quella che li ha contraddistinti come una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Nonostante un altro amore ed un’altra figlia, i fan dei due hanno sempre sperato in un loro ritorno, anche se qualcuno sostiene che Stefano non tornerebbe mai con Belen dopo la figlia con Antonino Spinalbese.

A proposito di Antonino, sembrerebbe essere l’unico ex della showgirl argentina che, al momento, non merita stima né attenzioni. Nei giorni passati, infatti, la Rodriguez ha incontrato casualmente Andrea Iannone ed un po’ meno per caso Michele Morrone, ma dell’hairstylist di Milano neppure una traccia. Stando ad alcuni rumors, infatti, i due si incontrerebbero di rado e soltanto per Luna Marì, di modo che il padre abbia del tempo da passare con la piccola.