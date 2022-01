Soleil Sorge pronta a spiccare il volo: sarà nella giuria del celebre programma? La concorrente del Grande Fratello Vip sta guadagnando sempre più visibilità

L’ultima indiscrezione la vedrebbe vicina ad un noto programma Mediaset. Potrebbe affiancare all’interno del cast Antonella Elia e Barbara D’Urso, con un trio esplosivo.

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscerla a fondo all’interno della casa del GF Vip. Soleil Sorge è senza dubbio una delle concorrenti più frizzanti del format di Mediaset, tra intrighi amorosi e piccole polemiche. La storia con Alex Belli ha avuto risvolti anche nella vita privata di quest’ultimo, portando ad una profonda crisi con la moglie Delia Duran. Quando ancora mancano 40 giorni alla fine dell’edizione numero 6 del programma condotto da Alfonso Signorini già si parla del futuro e di quelli che saranno i nuovi progetti della modella e influencer. Secondo quanto riferito da TvBlog.it, nella prossima edizione de ‘La pupa e il secchione’ potrebbe affiancare Antonella Elia nel cast della super giuria.

“Ci sono in campo i nomi di Antonella Elia e direttamente dal Grande fratello Vip 6 la rampante Soleil Sorge…”, si legge sul sito specializzato. Il format lanciato nel 2006 su Italia1, dovrebbe essere condotto da Barbara D’Urso nell’edizione 2022.

Soleil Sorge pronta a spiccare il volo: si parla di lei per la giuria de ‘La pupa e il secchione’

Sembra infatti che la produzione abbia scelto una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più chiacchierate. Il portale TvBlog.it fa riferimento allo stesso percorso di Tommaso Zorzi compiuto lo scorso anno, quando dopo il GF Vip divenne opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’.

“Una operazione che ricorda un po’ quello che successe lo scorso anno quando Tommaso Zorzi, volto emergente e vincitore del Grande fratello vip 5, partecipò nelle vesti di opinionista all’Isola dei famosi 2021”, si legge sul portale televisivo. Per quanto riguarda il cast, la stessa fonte ha tirato fuori i nomi di Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Valente e Aristide Malnati (come secchione). La data di inizio del programma non è stata ancora fissata ma potrebbe essere definita nelle prossime settimane. Non resta che attendere news a riguardo, cercando di capire se tutte queste voci (incluse quelle su Soleil Sorge) verranno confermate.