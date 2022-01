Sanremo 2022, il dramma di una cantante: “Senza trasfusione rischio di sentirmi stravolta”. Ma i problemi di salute non la fermano

Cosa non si fa pur di partecipare al Festival di Sanremo 2022? Per capirlo basta pensare alla storia di Donatella Rettore, che tornerà per la quinta volta all’Ariston ma mai come adesso sta rischiando grosso.

La cantante, amatissima dal pubblico, ha raccontato il suo dramma personale al settimanale ‘Di Più’. Da una trentina di anni infatti deve combattere contro la talassemia, una malattia del sangue ereditaria che ha come effetto collaterale quello di abbassare le difese immunitarie. E proprio per questo periodicamente, sotto la supervisione di medici specialisti, deve sottoporsi a trasfusioni di sangue.

Per colpa del Covid-19 però negli ultimi tempi Rettore non è riuscita ancora a riceve la trasfusione e così il suo Festival al fianco di Ditonellapiaga è un’incognita. “Non avendo fatto la trasfusione rischio di sentirmi stanca e stravolta. Crollare durante il Festival sarebbe tremendo. Ma sono certa che l’adrenalina mi aiuterà a rimanere in forma”

Sanremo 2022, il dramma di una cantante: ecco quando salirà sul palco dell’Ariston

Nel suo consueto appuntamento con il TG1, Amadeus ha svelato la scaletta della prima due serate di Sanremo 2022 e quindi sappiamo quando si esibirà Rettore. In realtà però l’elenco è solo alfabetico, l’orario dell’uscita sarà deciso giorno per giorno.

Martedì 1° febbraio ci saranno 12 canzoni in gara:

Achille Lauro “Domenica”

Ana Mena “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico “Dove si balla”

Gianni Morandi “Apri tutte le porte”

Giusy Ferreri “Miele”

La Rappresentante di Lista “Ciao ciao”

Mahmood e Blanco “Brividi”

Massimo Ranieri “Lettera di là dal mare”

Michele Bravi “Inverno dei fiori”

Noemi “Ti amo non lo so dire”

Rkomi “Insuperabile”

Yuman “Ora e qui”

Mercoledì 2 febbraio invece la seconda serata di Sanremo 2022.

Aka 7even “Perfetta così”

Ditonellapiaga con Rettore “Chimica”

Elisa “O forse sei tu”

Emma “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro “Sei tu”

Giovanni Truppi “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Highsnob e Hu “Abbi cura di te”

Irama “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi “Voglio amarti”

Le Vibrazioni “Tantissimo”

Matteo Romano “Virale”

Sangiovanni “Farfalle”

Tananai “Sesso occasionale”