Pio e Amedeo tornano in tv, le conferme sul nuovo programma: l’annuncio

Pio e Amedeo sono pronti a tornare in tv con uno show che si preannuncia da record di ascolti. L’annuncio è stato dato dall’esperto di gossip, Davide Maggio.

Dopo Felicissima sera e Belli ciao – ultimo film del duo foggiano diretto da Gennaro Nunziante -, Pio e Amedeo sono pronti a tornare sul piccolo schermo con Emigratis. E questa è una grandissima notizia per i tantissimi estimatori del celebre duo comico.

A dare l’annuncio di questo ritorno è stato proprio in queste ultime ore Davide Maggio, esperto di gossip, che attraverso una diretta sul suo profilo Instagram ha informato i suoi followers dell’inizio delle riprese del programma.

Solo un anno fa il duo comico pugliese avevano preso le distanze dal possibile ritorno in tv con Emigratis. Ai microfoni di Radio 105 avevano lasciato intendere che l’avrebbero fatto solo se non avrebbero trovato altro da fare. “Siamo diventati padri, sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali. […] Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”.

Pio e Amedeo tornano in tv, le conferme sulle riprese di Emigratis

Da allora Pio e Amedeo hanno continuato a cavalcare l’onda del successo prima con Felicissima sera e poi con il film record di incassi Belli ciao. Con Felicissima sera, in onda su Canale 5 con tre puntate, hanno ottenuto uno share del 20.1%, 21.1% e 22.5%. Numeri importanti che hanno reso il duo comico foggiano il più amato e seguito dagli italiani. Emigratis dunque potrebbe essere trasmesso proprio su Canale 5.

Il suddetto programma le cui riprese sono già iniziate, secondo quanto affermato da Davide Maggio, è andato in onda su Italia 1 per ben tre edizioni, dal 2016 al 2018, con uno share medio di circa il 9.5% e punte di oltre il 15%. Numeri che potrebbero aumentare notevolmente data la loro attuale popolarità: non ci resta che attendere l’inizio del programma che, anche quest’anno, si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena.