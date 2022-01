Oggi è una super artista e tra i volti Mediaset più amati: la riconoscete?

La bambina nella foto oggi è una super artista e tra i volti più amati della rete Mediaset. Gli occhi e il sorriso, sempre gli stessi, sono il primo grande indizio per scoprire la sua identità.

La protagonista dello scatto in evidenza, così dolce e sorridente, è nata il 20 giugno 2002 a Roma da madre spagnola e padre italiano.

Sin da tenera età ama la musica e in modo particolare la danza, arte che l’ha portata col passare degli anni a esordire sul piccolo schermo. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare una ballerina professionista. Per raggiungere tale obiettivo frequenta dal 2006 l’Accademia del Balletto di Roma, dalla quale ottiene il diploma nel 2021.

Nel 2015, all’età di soli 13 anni, partecipa al programma Ti lascio una canzone, con la conduzione di Antonella Clerici. L’emozione di aver esordito in tv sarà un grande stimolo per lei. Continuerà a impegnarsi sempre più per tagliare quel traguardo che si era posto sin da piccola.



Il 2020 è l’anno di consacrazione al mondo dello spettacolo. Entra a far parte del talent show Amici di Maria De Filippi. Il suo sorriso, quel saper vedere del positivo in tutto e quella voglia di migliorarsi per raggiungere la perfezione nel ballo saranno la costante che la porteranno a vincere il 15 maggio dell’anno successivo l’edizione del programma.

Questa vittoria rappresenta una pietra miliare nella storia del programma. Lei è stata la prima ballerina donna a vincere. Nel 2021 partecipa al programma Una voce per Padre Pio, condotto da Mara Venier – presentatrice di Domenica In -, e conduce Intervista Stabile per la piattaforma web Witty TV.

Entra a far parte del corpo di ballo di Amici 21 e ricopre il ruolo di conduttrice del programma Tú sí que vales. Dal 27 dicembre 2020 è legata sentimentalmente al cantante Sangiovanni (uno dei concorrenti di Sanremo 2022), il cui amore è scoppiato tra i banchi di scuola di Amici 20. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Giulia Stabile.