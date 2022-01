“Non mangia, non sta bene e dorme quasi tutto il giorno”: scatta l’allarme nella casa del GF Vip!

C’è grande preoccupazione per una delle concorrenti del GF Vip, che non mangia e dorme tutto il giorno: la denuncia allarma i fan.

Scatta l’allarme nella casa del Grande Fratello Vip, con una delle concorrenti che passerebbe l’intero tempo a dormire, senza nemmeno mangiare. Andiamo a vedere di chi si tratta e chi ha denunciato quanto sta accadendo.

Una concorrente del GF Vip 6 sta preoccupando i fan e la sua famiglia. Infatti stiamo parlando di Sophie Codegoni, con una situazione legata al cibo che sta giungendo al limite. La concorrente sta facendo preoccupare tutti i telespettatori per le sue condizioni di salute. Pare proprio che l’ex tronista mangi pochissimo all’interno della Casa, passando intere giornate a dormire. Inoltre poco fa erano nate polemiche riguardanti la dieta che aveva reso pubblica di fronte alle telecamere.

Le sue parole sulla dieta fatta di digiuni ed assenza di carboidrati hanno anche suscitato la sensibilità dei fan, impauriti dal brutto esempio che poteva dare ai telespettatori. Ma ultimamente sembrava che Sophie stesse mangiando regolarmente, concedendosi le “schifezze”. Lei stessa aveva annunciato di voler rinunciare al junk food proprio per un fioretto fatto ad Alessandro Basciano. La coppia ha poi deciso di fare un fioretto, non mangiando cibi spazzatura per una settimana, e di tornare a dormire insieme. Alcuni fan però sono sicuri che Sophie stia rinunciando completamente al cibo.

GF Vip, preoccupano le condizioni di Sophie Codegoni: cosa succede

I fan di Sophie Codegoni sono certi che la concorrente stia rinunciando completamente al cibo, per via delle sue insicurezze. Sul web quindi sono diversi gli utenti che si stanno lamentando e si stanno preoccupando del regime alimentare dell’ex tronista. C’è addirittura chi invoglia gli altri utenti su Twitter a scrivere un messaggio sui social alla madre della Codegoni per informarla del fatto che sua figlia non sta mangiando.

Un fan particolarmente preoccupato sui social ha scritto: “Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno“. Secondo altri invece la Codegoni è collassata sul divano della Casa di Cinecittà, proprio a causa dell’assenza di forze. Altri telespettatori sono convinti che la Codegoni stia vivendo un vero e proprio malessere. Insomma si cerca chiarezza sul caso Sophie Codegoni che sta preoccupando i fan della trasmissione.