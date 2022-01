C’è il nome del primo finalista del GF Vip 6: nessuno se lo aspettava

Spunta sul web il nome del primo finalista del GF Vip 6. L’indiscrezione spiazza tutti i telespettatori: sembrava fuori dai giochi.

Le prime indiscrezioni danno lei come favorita per la finale del Grande Fratello Vip. Dopo alcuni episodi la concorrente sembrava fuori dai giochi, adesso invece si conferma la candidata numero uno alla vittoria finale.

Non si arresta il Grande Fratello Vip che troverà la sua fine solamente il prossimo 14 marzo. Il reality tornerà in onda stasera alle ore 21:35 sempre su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Ovviamente non mancheranno nemmeno i colpi di scena visto proprio che siamo quasi giunti ad un mese dalla fine del reality. Inoltre proprio durante la diretta di stasera ci sarà spazio per la proclamazione del primo candidato alla finalissima.

Tra questi è spuntato proprio il nome di Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è riuscita a diventare ben presto la concorrente più popolare della trasmissione. L’uscita di scena di Alex Belli, però, l’ha eclissata un poco visto che Soleil ha perso un po’ la scena. Infatti la concorrente la scorsa settimana è andata anche per la prima volta in nomination ed in molti hanno ipotizzato ad un’eliminazione scontata. Adesso invece la Sorge è nuovamente una delle candidate alla vittoria finale.

GF Vip 6, la prima finalista potrebbe essere Soleil: l’indiscrezione

Durante la puntata di stasera anche i telespettatori sono chiamati a prendere una decisione importante. Infatti sono chiamati a decidere chi eliminare tra i tre concorrenti in nomination: Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella. I concorrenti dopo averli nominati, credono che lunedì sera uno di questi tre dovrà abbandonare il cast del GF Vip. Questo però non corrisponde propriamente alla verità. Infatti proprio Alfonso Signorini ha rivelato che questa sera ci sarà la proclamazione del primo finalista della sesta edizione del reality show.

Quindi il pubblico giocherà un ruolo chiave nel candidare uno dei tre concorrenti alla finalissima della trasmissione. Proprio per questo motivo la super favorita sembrerebbe essere Soleil Sorge, che può contare su un bel po’ di supporters social che la sostengono. Inoltre quasi sicuramente si tornerà a parlare di Alex Belli e Delia Duran, visto che la modella venezuelana ha deciso di chiudere la relazione in diretta televisiva. Appuntamento quindi a stasera, con la nuova puntata in diretta dalla Casa di Cinecittà.