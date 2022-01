Meteo, ciclone artico affonda sull’Italia: cosa succede ora

Secondo le previsioni meteo questa settimana si aprirà con l’affondo di un ciclone artico proprio al Centro-Sud: tutte le previsioni.

Il meteo sulla penisola italiana continuerà ad evolversi, con un ciclone che stavolta si abbatterà sul Sud Italia. In arrivo venti freddi e calo delle temperature, andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Con l’inizio della nuova settimana il ciclone Candelora è pronto ad arrivare in Italia, specialmente al Centro-Sud dove porterà diverse piogge, venti forti e pure la neve fino a bassa quota su diverse regioni. Il contesto climatico di questi giorni, inoltre, ci farà sapere come continuerà questa stagione invernale. Dopo una situazione meteorologica contrassegnata dall’anticiclone, nelle prossime ore ci sarà un parziale ritiro in favore del vortice ciclonico che colpirà le regioni meridionali.

Inoltre il tempo andrà a peggiorare notevolmente con il passare delle ore su queste regioni. Il calo repentino delle temperature invece favorirà l’arrivo della neve anche a bassa quota. Meno evidenti invece saranno gli effetti al Nord fatta eccezione per qualche piovasco su Liguria, Romagna. Solamente sulle Alpi di confine avremo qualche nevicata. Nei prossimi giorni, poi il ciclone continuerà a viaggiare a passo spedito verso la Grecia, vediamo cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, nuova settimana inizia con il vortice ciclonico: la situazione sul paese

Nel corso della giornata domenica abbiamo iniziato a notare i primi segnali di cambiamenti. Adesso vedremo un netto aumento delle nubi sul versante tirrenico e saranno indotte dalla disposizione delle correnti da ovest che precederanno la discesa di un fronte freddo dal Nord Europa. Avremo quindi un netto peggioramento sia sulle vette alpine, che sulle regioni del Centro-Sud. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo qualche pioggia in più su est Liguria e Romagna. Mentre invece al mattino fitte foschie ridurranno la visibilità sulla Val Padana. Ancora neve invece sulle Alpi di confine, mentre avremo più sole altrove. Le temperature risulteranno in calo, con massime dai 6 agli 11 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora tanta instabilità diffusa e piogge o rovesci che dal Tirreno si sposteranno all’Adriatico. Le nevicate, invece, scenderanno dagli 800-1200 metri. Le temperature risulteranno in netto calo, con massime che andranno dai 7 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo qualche pioggia pronta a colpire la Campania. Inoltre la situazione risulterà in peggioramento su Molise e Puglia, con temporali che potrebbero abbattersi durante la sera. Situazione migliore invece altrove. Le temperature anche qui saranno in calo, con massime dai 9 ai 14 gradi.