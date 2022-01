Marcuzzi-Rodriguez-Gregoraci, terremoto a Mediaset: che scontro

Uno scontro tutto al femminile ai vertici Mediaset: Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci fanno a gara

Tre nomi pesanti, Mediaset in subbuglio: Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci sono in pole per la conduzione e per i vertici di Milano la scelta è molto ardua.

Dagospia ha lanciato una nuova bomba. Ai vertici Mediaset si riflette già sulla prossima stagione di programmi, il palinsesto estivo sarà ricco di eventi che meritano una conduzione maestrale e lo scontro sembra essere tutto al femminile. Partendo da Battiti Live che, da anni, è condotto da Elisabetta Gregoraci, ma potrebbe esserci un cambio di rotta dai vertici per poter rinnovare il programma.

La Gregoraci non potrà essere contenta di vedersi sottrarre uno dei suoi lavori più importanti, soddisfacenti ed impegnativi come la kermesse, ed a farlo potrebbe essere una sua collega, per l’appunto Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, quasi un anno fa, aveva annunciato che dopo 20 anni di servizio a Mediaset aveva voglia di cambiare e, fin qui, non si è fatta viva in nessuna trasmissione, ma il grande ritorno potrebbe essere proprio su Canale 5.

Nonostante la conduttrice romana abbia detto a chiare lettere che Mediaset non rappresentava più i suoi valori e che, quindi, avrebbe lasciato, un arduo lavoro tra Pier Silvio Berlusconi ed il suo manager potrebbe riportarla in TV, tra le proprie fila.

Marcuzzi-Rodriguez-Gregoraci, dove si posizioneranno?

Le Iene è il programma che Alessia Marcuzzi ha salutato a malincuore ed ha lasciato uno spazio riempito, di settimana in settimana, da volti femminili sempre diversi che hanno affiancato Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Secondo Dagospia questo gap potrebbe essere riempito proprio da Belen Rodriguez, sarebbe il suo, infatti, il nome in pole position.

LEGGI ANCHE > > > Paolo Bonolis, sorpresa amarissima: Canale 5 rimedierà in corsa?

NON PERDERTI > > > “Porti un brano anche mio”: nuovo terremoto a Sanremo a pochi giorni dal via

Quelle che sembrano destare maggiore perplessità sono le condizioni imposte da Alessia Marcuzzi per poter tornare a Mediaset: la conduzione di Battiti Live, ma anche quella di Temptation Island -che con ogni probabilità non si chiamerà più così a partire dalla prossima edizione- e spadroneggiare su Canale 5.

Ai vertici Mediaset stanno ponderando bene ogni decisione, l’ufficialità ci sarà soltanto tra qualche mese.