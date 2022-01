La Sposa, subito la seconda stagione? L’indiscrezione fa sognare milioni di telespettatori

Dopo il successo sorprendente della prima stagione, la Rai è pronta a girare la seconda stagione de ‘La Sposa’: indiscrezione clamorosa.

Serena Rossi continua a convincere tutti con la sua nuova serie ‘La Sposa’. Dopo il successo dell’ultima puntata, sono milioni i telespettatori che aspettano una seconda stagione. Andiamo quindi a vedere cosa c’è di vero.

La serie rivelazione di questo inizio 2022 è stata ‘La Sposa‘ che vede protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Le tre puntate hanno tenuto incollati allo schermo circa 6.5 milioni di telespettatori, numeri importantissimi specialmente per il periodo storico che sta vivendo la televisione italiana, dove la scelta è sempre più ampia. Inoltre sia la Rossi che Marchesi si sono confermati due degli interpreti più amati dal pubblico della penisola. La serie è stata co-prodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy con la regia di Giacomo Campiotti.

Inizialmente questa doveva essere una mini-serie, ma continuano a rincorrersi voci su una seconda stagione. Inoltre gli autori hanno pensato ad un film lungo per il piccolo schermo che ad una fiction a stagioni. Il grande successo delle prime tre puntate, però, potrebbe sconvolgere i piani. Al momento non è prevista la messa in onda di ulteriori puntate, ma non è detto che gli autori non decidano di creare un sequel per le avventure di Maria. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere.

La Sposa, si pensa ad una seconda stagione: i piani degli autori

In queste ore quindi si valuta l’idea di una seconda stagione de ‘La Sposa‘. Infatti bisogna tener conto anche dei numerosi impegni professionali della protagonista, Serena Rossi. L’attrice sta infatti riscuotendo un ottimo successo ed è richiesta da tante serie televisive e soprattutto dal mondo del cinema. Inoltre proprio a causa degli impegni, Serena ha dovuto cancellare le sue nozze con Davide Devenuto, padre del figlio Diego.

I due infatti dovevano sposarsi tempo fa ma l’agenda fitta di Serena Rossi ha fatto saltare i vari preparativi nuziali. Proprio in questo periodo la 36enne napoletana è impegnata anche sul set della nuova stagione di Mina Settembre, accanto a Giuseppe Zeno. L’amata serie, infatti, potrebbe tornare in onda nell’autunno 2022.

La vera domanda che si pongono tutti è il tema su cui potrebbe girare la seconda stagione de ‘La Sposa’. Gli sceneggiatori potrebbero trovare nuovi spunti proprio dal contesto storico in cui è ambientata la serie. La seconda stagione, infatti, potrebbe affrontare i temi cardine degli anni sessanta-settanta, ossia il periodo storico in cui è ambientata la fiction.