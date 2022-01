Juventus senza limiti, altro colpo in entrata: tifosi estasiati!

Juventus senza limiti, pronto un altro colpo in entrata: tifosi estasiati! La rivoluzione di gennaio prosegue senza sosta per regalare ad Allegri una rosa all’altezza

Dopo Vlahovic e Zakaria, Cherubini e Nedved mettono a segno un altro affare che dovrebbe riguardare il reparto arretrato. In uscita tutto fatto per Kulusevski, Ramsey e Bentancur.

Quella che sta mettendo in atto la Juventus è una vera e propria rivoluzione. Nel mercato di gennaio si può chiudere ben 4 operazioni degne di nota in ingresso e altrettante in uscita. Vlahovic è sicuramente la punta dell’iceberg, con la cifra monstre di 80 milioni (più commissioni) messa sul piatto per accontentare la Fiorentina. Il centravanti serbo si sta già allenando alla Continassa e sarà raggiunto a breve da Denis Zakaria. Il mediano ex Gladbach ha svolto le visite mediche e si unirà al gruppo in queste ore. Cherubini e Nedved non hanno ancora chiuso il loro lavoro e stanno provando a convincere il Cagliari per portare Nandez subito a Torino. Sul piatto c’è il prestito di Kaio Jorge (biennale) e una cifra di 15 milioni cash. L’uruguaiano andrebbe a rimpiazzare il connazionale, Bentancur, che ha raggiunto Kulusevki al Tottenham. Anche Ramsey è vicino al ritorno in Gran Bretagna, questa volta sponda scozzese, ai Rangers di Glasgow, liberando le caselle a centrocampo.

Juventus senza limiti, preso anche Federico Gatti: al Frosinone 10 milioni totali

La notizia di queste ore, però, riguarda la difesa e l’intesa raggiunta per uno dei giovani più promettenti della nostra Serie B. Federico Gatti del Frosinone era seguito anche da Torino e Napoli ma i bianconeri hanno vinto la volata proprio all’ultimo. Sul piatto ci sono circa 10 milioni da girare ai ciociari (7,5 di parte fissa e 2,5 di bonus), lasciandogli il classe ’98 fino a giugno. Gatti è nato in Piemonte (Rivoli) ed è cresciuto calcisticamente nell’Alessandria, prima di farsi le ossa tra Promozione ed Eccellenza con il Pavarolo.

A Frosinone è definitivamente esploso, mettendo anche a segno 3 gol in 17 presenze nel 2021. Alto 190 cm, è dotato di un grande fisico e di un’ottima tecnica, tanto da essere paragonato a Marco Materazzi. Del centrale campione del mondo ha anche la personalità, percepita dai compagni e dagli avversari nonostante i 23 anni d’età. A Torino sono pronti a scommettere su di lui in vista della prossima stagione, magari al posto di de Ligt.