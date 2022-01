Iva Zanicchi, clamorosa promessa: “Lo farò se vinco Sanremo”

Un’artista sui generis, sempre spiritosa e mai senza freni: Iva Zanicchi è certa, se vincerà Sanremo 2022 è pronta a farlo

Mercoledì 2 febbraio inizierà ufficialmente il Sanremo 2022 di Iva Zanicchi che si esibirà con la sua canzone Voglio Amarti con la quale punta in alto: l’artista è già pronta in caso di vittoria del Festival.

Iva Zanicchi è reduce da un anno ricco di soddisfazioni, con il suo programma D’IVA che per due serate, su Canale 5, ha accompagnato i telespettatori italiani verso la sua partecipazione a Sanremo 2022. Tanti ospiti, molto spettacolo per ripercorrere la carriera della cantante emiliana fin qui.

Adesso la Zanicchi è pronta per portare la sua esuberanza sul palco del Teatro Ariston su cui scenderà, per la prima volta, mercoledì 2 febbraio con la sua canzone Voglio Amarti e ci tornerà giovedì 3 nella serata cover con Canzone nella versione di Milva.

Iva Zanicchi a Storie Italiane: “Se vincerò Sanremo…”

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ad un giorno dall’ufficiale inizio del Festival di Sanremo 2022, Iva Zanicchi ha svelato di avere già in mente cosa fare in caso di vittoria: “Se vinco Sanremo l’indomani vado a Domenica In con il costume da bagno così faccio vedere le gambe che ho!”. Inevitabile l’ilarità in studio con la conduttrice che, per darle corda, ha subito affermato: “Chiamiamo Mara Venier! Non vedo l’ora! Speriamo che tu vinca”.

Questa mattina, dunque, la cantante di Ligonchio ha fatto una promessa in TV su Rai Uno che, in caso di vittoria, dovrà rispettare. Nonostante quanto detto a Storie Italiane in presenza di Eleonora Daniele, Iva Zanicchi sembrerebbe essere l’ultima classificata tra i bookmakers che la danno già per spacciata. Al contrario, come prevedibile, in cima alla classifica ci sarebbero Mahmood e Blanco, seguiti poi da Elisa, La Rappresentante di Lista,Sangiovanni ed infine Emma per la top 5.

Tuttavia, quelle dei bookmakers sono soltanto previsioni che non sempre trovano riscontro con la realtà dei fatti: nell’anno in cui a vincere fu proprio Mahmood, le agenzie di scommessa non gli avrebbero dato neppure un euro, puntando tutto sulla vittoria di Ultimo che, poi, è arrivato secondo.