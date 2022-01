Isola dei Famosi, Ilary Blasi spiazza tutti: rivelato il nome dell’inviato

Manca sempre meno alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto spuntano nuove rivelazioni sul cast dell’attesissimo reality show di Mediaset.

L’isola dei Famosi 2022 continua a scaldare i motori per una partenza scoppiettante. Nel frattempo spunta il nome dell’inviato: non sarà Alvise Rigo come in molti credevano.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Alvise Rigo, non sarà il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi 2022. Le ultime news sull’attesissimo reality di Mediaset che avrà inizio a marzo, subito dopo il GF Vip 6, vedono assistere Ilary Blasi dall’Honduras un altro volto del piccolo schermo.

Intanto, prima di svelare il nome dell’inviato, facciamo maggiore chiarezza anche sui concorrenti e su come è cambiato quest’anno il reality. Gli autori de L’Isola dei Famosi hanno deciso di dividere in due schieramenti i naufraghi che approderanno sulle spiagge honduregne: da un lato ci saranno i single e dall’altro le coppie.

Isola dei Famosi 2022, concorrenti e inviato: le ultime indiscrezioni sull’attesissimo reality show di Mediaset

L’Isola dei Famosi tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo mese di marzo. Intanto sul web rimbalzano nuove indiscrezioni sul cast e non solo. Come vi anticipavamo, in collegamento dall’Honduras ad assistere Ilary Blasi non troveremo l’ex concorrente di Ballando con le Stelle 2022, Alvise Rigo. A gran sorpresa tornerà ad occupare il suo posto Alvin, grande compagno di viaggio già collaudato proprio dalla Blasi nelle edizioni passate.

In studio, invece, i posti occupati nella precedente edizione da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi saranno presi quest’anno da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Quanto ai concorrenti, questi saranno divisi in due squadre: single e coppie. Tra le coppie troveremo sicuramente Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Inoltre, proprio nelle ultime ore è stata confermata la presenza di Carmen Di Pietro accompagnata dal figlio Alessandro Iannoni.

Tra i single, infine, vedremo l’attore Nicola Vaporidis, Alex Nuccetelli e con molta probabilità Matilde Brandi. In questo caso la produzione sarebbe ancora in trattativa. Quanto alla messa in onda vi dicevamo che L’Isola dei Famosi avrà inizio a marzo e con molta probabilità saranno due gli appuntamenti settimanali: il lunedì ed il giovedì.