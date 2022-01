Harry e Meghan messi alle strette: va in scena uno scontro durissimo!

Harry e Meghan messi alle strette: durissimo scontro con Spotify. I duchi del Sussex sono in polemica con il colosso dello streaming

Il tema del contendere è sempre il Covid e l’argomento del vaccino. La coppia reale si è sempre battuta per la diffusione dei sieri anche nei paesi meno agiati del mondo.

I loro accordi milionari con le piattaforme di streaming, Netflix e Spotify avevano sorpreso tutti. Oltre 100 milioni di dollari nelle tasche di Harry e Meghan per creare contenuti esclusivi da produrre nl giro di 2-3 anni. Il contratto era stato firmato prima dello scoppio della pandemia e questo ha rallentato la loro opera. Adesso si torna a parlare di format da lanciare a breve, con i Sussex messi alle strette per iniziare a produrre. Nelle ultime ore, però, è scoppiata un’altra polemica che riguarda la piattaforma musicale di origine svedese. Il tema del contendere è legato al vaccino per il Covid-19 e ad alcuni podcast no-vax. La coppia reale ha esplicitamente espresso la propria contrarietà ad alcuni contenuti veicolati da Spotify, che contrastano il loro modo di intendere la pandemia.

Harry e Meghan messi alle strette, devono decidere cosa fare con Spotify: scoppia la polemica sul vaccino

Se non smetteranno di veicolare fake-news contro il vaccino anti-coronavirus si rischia di arrivare ad una rescissione del contratto in essere. La scintilla è scoccata a causa di un podcast (The Joe Rogan Experience) del controverso comico Joe Rogan, attivo su Spotify anche su temi medici e scientifici. Il suo modo di diffondere informazioni sbagliate sul Covid era finito sotto la lente di ingrandimento anche della comunità scientifica. Ad attaccarlo ci aveva pensato nelle scorse ore anche il grande Neil Young. Il cantautore canadese ha espresso il suo disappunto per quanto veicolato da Spotify e ha lanciato lo stesso aut aut di Harry e Meghan: “Stop alle menzogne o abbandono”.

Al suo fianco si è schierata anche un altro mostro sacro della musica americana, ovvero Joni Mitchell, che ha ritirato i suoi brani spiegando: “Sono solidale con Neil Young e la comunità scientifica e medica globale”.

Harry e Meghan non sono quindi soli in questa battaglia e hanno dichiarato: “Centinaia di milioni di persone, ogni giorno, possono essere danneggiate dalla cattiva informazione. Lo scorso aprile abbiamo iniziato a esprimere preoccupazione ai nostri partner di Spotify per le conseguenze della disinformazione sul Covid sulla piattaforma“. Vedremo se alla fine la loro voce verrà ascoltata, per il bene di tutti.