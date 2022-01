Gemma Galgani, che mazzata: i motivi per cui è stata scaricata

Mentre Gemma Galgani si tuffa nei ricordi della sua prima apparizione a Uomini e Donne, una sua frequentazione spiega perchè ha deciso di rifiutare il corteggiamento: ecco perchè la dama torinese è stata scaricata.

Circa dodici anni fa, Gemma Galgani faceva il suo ingresso a Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Giorgio Manetti non riuscì a decollare, anche se fece sognare gli spettatori di Uomini e Donne. Da allora, fra alti e bassi, la dama torinese non è più riuscita a trovare l’amore e soprattutto ha fallito nei tentativi di costruire una relazione duratura.

Forse anche per questo Gemma è diventata nostalgica, ed ha voluto condividere in anteprima sui propri profili social il contenuto del prossimo Magazine di Uomini e Donne. Sulla rivista si ripercorrerà il suo arrivo in trasmissione e la sua prima puntata, dove si descriveva come una donna che gestiva un ristorante e che aveva lavorato in teatro.

Uomini e Donne, Gemma Galgani scaricata: la rivalità

La maggiore preoccupazione di questa stagione, per Gemma, è sicuramente l’aumento esponenziale delle critiche nei suoi confronti. Non tutte le fan hanno gradito il ricorso alla chirurgia estetica, e la dama, messa alle strette dalla sua rivale Tina Cipollari, ha rivelato che i ritocchini sono stati fatti anche per piacere di più agli uomini.

Nello studio di Canale 5, non è più solo Tina la nemica di Gemma. Dopo l’uscita di Isabella Ricci dal programma, anche con Nadia Marsala ci sono stati dei confronti molto duri. Il motivo della tensione fra le due donne sarebbe Massimiliano Bartolini: entrato per corteggiare Gemma, ha spostato poco dopo le sue attenzioni su Nadia.

Le spiegazioni dell’ex corteggiatore: cosa (non) è successo

Massimiliano Bartolini ha ammesso che, dopo l’iniziale frequentazione, con Gemma non è scattato il colpo di fulmine. Per lui l’amore non è solo questione di interessi in comune ed affinità elettiva, ma anche di “battiti cardiaci“. Il settantunenne fiorentino ha spiegato di aver rinunciato al corteggiamento della dama torinese per cercare l’amore altrove.

