Lutto terribile per Fedez. Il Covid gli ha portato via una persona a lui carissima. L’annuncio via social.

Fedez in queste ore ha dato un triste annuncio sui social. Il marito di Chiara Ferragni ha informato il pubblico che lo segue su Instagram della scomparsa della sua amata zia, tolta alla vita dal Covid-19.

Un lutto, questo, che ha scosso non poco il rapper e la sua famiglia. Quando è venuto a conoscenza della positività al virus di sua zia, l’artista ha pensato al peggio e oggi, purtroppo, ha dovuto ricordare colei che lo ha amato come un figlio.

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto”, ha esordito Fedez. Subito dopo, trovando il coraggio e le parole giuste scavando nei ricordi, il rapper ha fatto presente che la zia ha affrontato per ben 20 anni “una battaglia contro un grande male senza mai piegarti”.

Fedez, lutto terribile per il famoso artista: l’annuncio sui social

Il marito di Chiara Ferragni ha lasciato intendere che sua zia da tempo combatteva contro una grave malattia quindi la preoccupazione alla notizia della positività al Covid è così giustificata. Fedez aveva intuito che per la zia “sarebbe stato troppo” combattere contri il virus. “Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare”.

LEGGI ANCHE:

“Ciao guerriera, ciao zia” ha chiosato Fedez che ha ringraziato i medici e gli infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Da quando è scoppiata la pandemia il rapper e sua moglie hanno sfruttato la loro notorietà per fare del bene comune. Infatti sono stati premiati con l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città, per il loro impegno durante i mesi della prima ondata della pandemia. I Ferragnez avevano lanciato una raccolta fondi sui social che aveva permesso di realizzare una terapia intensiva nuova all’ospedale San Raffaele.