Covid e scuola, cambiano le regole: meno tamponi e più presenza in classe. L’idea del governo è quella di uniformare le decisioni

Ora che la questione legata al Presidente della Repubblica è risolta, sul tavolo del governo ce n’è un’altra urgente: le nuove regole sul Green Pass in particolare per la scuola. Ci penserà un altro decreto legge, in arrivo a metà settimana.

La linea alla base delle nuove decisioni e quindi delle regole da applicare per studenti e tutto il personale è quella di semplificare e uniformare senza considerare l’età come un limite. In pratica anche per le elementari (ma non la scuola dell’infanzia che non prevede la vaccinazione) varranno le stesse norme che già interessano gli studenti delle medie inferiori e superiori.

Il risultato finale, almeno nelle intenzioni dei due ministri competenti Bianchi (per l’Istruzione) e Speranza per la Salute, è quella di ridurre il ricorso alla Dad. Ma anche facilitare il rientro in classe degli studenti costretti a stare a casa non perché colpiti dal Covid, con meno tamponi obbligatori per tutti. Una richiesta che nelle ultime settimane è diventata sempre più pressante da parte delle famiglie ma anche di presidi e dirigenti scolastici, in prima linea a districare le matasse.

Covid e scuola, cambiano le regole: la Dad durerà di meno, tamponi gratis in farmacia

Quali saranno quindi le linee guida del nuovo decreto legge sulla scuola? Nelle elementari i bambini vaccinati o guariti non dovranno andare in quarantena ma solo in autosorveglianza, come è già per le medie e superiori. La Dad scatterà dal terzo contagio in classe. Ancora previsto il tampone di controllo ma non sarà più doppio: dovrebbe esserci solo un test dopo il terzo giorno e non dopo il quinto come è stato fino ad oggi. Inoltre per i bambini in autosorveglianza o in quarantena (non vaccinati) i tamponi saranno gratis in farmacia presentando la ricetta del medico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Green pass con tre dosi o da sei mesi con due: da marzo 100mila con il certificato scaduto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambino di 8 anni accusato di bullismo: compagni a casa per protesta

Ancora, caleranno i giorni di Dad nelle classi classi in autosorveglianza decisa dalla Asl locale. Dovrebbero passare da 10 a 5. E per il rientro a scuola di chi è in quarantena sarà sufficiente il tampone negativo senza passare necessariamente dal pediatra. Gli studenti con Supergreen pass di medie e superiori non avranno bisogno nemmeno del tampone, a patto che nel periodo della Dad non abbiano avuto sintomi.