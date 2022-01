Chi vincerà il Festival di Sanremo 2022? I pronostici degli spettatori

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Dal primo al 5 febbraio, i 25 big si affronteranno a colpi di note musicali sul palco del Teatro Ariston, presentati dall'ormai consolidato Amadeus. Alla vigilia della prima serata abbiamo così condotto un "sondaggio" fra le strade di Roma: chi vedrà il Festival e chi no? Quali sono i pronostici? Fra chi dice la sua, chi ammette di non conoscere gli artisti in gara, chi considera Sanremo una tradizione e chi è totalmente disinteressato, ecco le risposte ai nostri microfoni. E spunta (anche un po' a sorpresa) "l'hater" di Gianni Morandi.