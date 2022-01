Cashback 2022, occhio a queste proposte: i consumatori rialzano la testa. L’anno è cominciato con opportunità da non perdere

I consumatori italiani hanno imparato a farsi furbi e ormai sono poche le occasioni di risparmio e di rimborso che sfuggono. Anche perché ormai il meccanismo del cashback ha preso sempre più piede e basta guardarsi in giro per trovare proposte interessanti.

Andando a scandagliare il mercato, questa settimana si apre con due opportunità da non perdere e la prima strizza l’occhio agli amanti della tecnologia. Per i prossimi due mesi infatti sarà attivo Vivo Cashback, dedicato a tutti i clienti che acquisteranno uno smartphone Vivo X60 Pro 5G, Vivo V21 5G e Vivo Y72 5G fino al 20 marzo 2022.

Per ricevere un cashback fino ad un massimo di 100 euro, sarà sufficiente effettuare l’acquisto nei punti vendita fisici oppure negli store online aderenti all’iniziativa.

In particolare il rimborso è pari 100 euro per lo X60 Pro 5G, 70 euro per il V21 5G e 30 euro per lo Y72 5G, tutti modelli molto interessanti. Sarà effettuato direttamente sul conto corrente indicato dai clienti.

Cashback 2022, occhio a queste proposte: occasioni nel mondo dei bitcoin

Ma c’è un’altra opportunità nel mondo dei finanziamenti e dei Bitcoin: fino al 3,5% in bitcoin per ogni acquisto fatto con la carta di credito Blockfi. L’azienda americana, arrivata da tempo anche in Italia, permetterà ad ogni utente di richiedere una carta di pagamento necessaria per pagare all’interno di tutti i negozi fisici.

Non ha alcun costo annuale e neppure per le transazioni. Per ogni acquisto effettuato nei primi 3 mesi di utilizzo di Blockfi, si riceverà un cashback del 3,5% in criptovalute sulla spesa completata. Inoltre, account gratuito, nessun tetto minimo di utilizzo e sicurezza garantita.

La piattaforma è compatibile con qualsiasi tipo di criptovaluta e l’applicazione potrà essere scaricata sia su smartphone e tablet Android. Basterà cercarla tramite il Google Play Store, su iPhone e iPhone, oppure utilizzando l’App Store di Apple.