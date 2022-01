Armando Incarnato-Matteo Ranieri, scintille a Uomini e Donne: “Non mi guardare più” – VIDEO

A Uomini e Donne è caos tra Armando Incarnato e Matteo Ranieri. I due sono improvvisamente arrivati allo scontro: il motivo.

Non c’è pace nel talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Il cavaliere napoletano ha dato il via ad un’accesissima discussione con il bel tronista, Ranieri.

Incarnato e Ranieri sono arrivati allo scontro per un interesse comune: Denise Mingiano. Con quest’ultima il bel tronista starebbe portando avanti una conoscenza ma è venuto a sapere che, dopo una piccola discussione, il cavaliere napoletano si è improvvisamente avvicinato a lei. Armando ha chiesto a Denise di non lasciare Uomini e Donne solo per Matteo.

Ranieri è rimasto deluso dal comportamento di Armando che in passato lo ha sempre sostenuto quando era alla corte di Sophie Codegoni. Il 29enne in lacrime ha detto: “Cercavo un aiuto e tu me l’hai dato. Fuori dal percorso io ti chiamavo.. Ora ci sono rimasto di m****!“. Incarnato ha replicato affermando che non pensava ci fosse tutto questo interessa da parte sua nei confronti di Denise Mingiano.

Ranieri perde le staffe con Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Non mi guardare più in faccia quando entri”

Il faccia a faccia tra Matteo e Armando si è fatto sempre più acceso al centro dello studio di Uomini e Donne. Le risposte del cavaliere hanno mandato in tilt il bel tronista che ad un certo punto ha deciso di dargli le spalle: “Non mi guardare più in faccia quando entri!”. Incarnato ha confessato di provare interesse per la Mingiano: “Non avrei usato te per stare al centro dello studio. Evidentemente la ragazza mi piace“, invitando Matteo a preoccuparsi più di Denise che delle sue azioni.

In difesa di Matteo è intervenuto l’opinionista Gianni Sperti: “Sei cattivo, a te non frega niente di Denise. Da anni che non riesci a portare avanti una storia per più di una settimana, vuoi fare solo baldoria in studio”. A questo punto anche Maria ha cercato di fare chiarezza: “Matteo se la prende con Armando perché riteneva che ci fosse un rapporto particolare tra loro”.

Con queste parole la queen di Canale Cinque è riuscita a far riflettere l’imprenditore napoletano: “Ti vedo piangere e mi dispiace pure. Le fidanzate dei miei amici sono uomini per me come le sorelle, non le guardo proprio. Se mi sono comportato in un determinato modo è perché non ci sta niente tra te e lei. Ad oggi che ho capito che sei tanto preso ti chiedo scusa, mi faccio da parte e ti faccio i miei più sinceri auguri“. Gianni Sperti ha infierito: “Ormai la frittata è fatta!”.