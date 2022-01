Antonella Clerici, che emozione: il regalo inaspettato in diretta

Il 31 gennaio, Antonella Clerici ha ricevuto un inaspettato e dolcissimo regalo durante l’intervista rilasciata in diretta a Detto Fatto. Ecco cosa le è stato mostrato e quale significato ha per la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno del 31 gennaio, Antonella Clerici ha voluto fare una smentita in diretta. Si erano fatte sempre più insistenti le voci che la vedevano come conduttrice “di scorta” per Sanremo 2022 in caso di positività di Amadeus. Nulla di tutto ciò sarebbe vero: la conduttrice ha spiegato che guarderà il Festival dal suo divano.

Durante il pomeriggio del 31 gennaio, Antonella Clerici è stata ospite nel programma Rai condotto da Bianca Guaccero, Detto Fatto. La bionda conduttrice era andata per fare una chiaccherata e raccontare le sue ultime esperienze, ma si è trovata ad emozionarsi di fronte ad una bellissima tanto quanto inaspettata sorpresa in diretta.

Antonella Clerici: il dolcissimo regalo inaspettato

La soupresa che Antonella Clerici ha ricevuto negli studi di Detto Fatto è legata a Sanremo. Nel 2019, quando conduceva Sanremo Young, ovvero lo spazio dedicato ai giovani, ricevette un bellissimo regalo. Il suo attuale compagno Vittorio Garrone le consegnò un mazzo di cento rose bianche, con al centro una sola rosa gialla.

L’imprenditore consegnò l’omaggio floreale intonando la canzone “Io che non vivo” di Pino Donaggio. Questo video non era mai andato in onda. Bianca Guaccero ha voluto fare una sorpresa ad Antonella Clerici mostrandole il filmato che ormai risale a tre anni fa. Quelle immagini rappresentano gli ultimi momenti spensierati prima dell’inizio della pandemia.

Dopo l’arrivo di Fiorello a Sanremo ci sarà anche quello di Antonella?

Riguardo la presenza di Antonella Clerici a Sanremo 2022 in caso di positività di Amadeus, Bianca Guaccero è persuasa che l’indiscrezione sia vera. Come riporta lanostratv.it, ha spiegato che sarebbe felice se Antonellina potesse fare il suo ritorno sul palco dell’Ariston. La conduttrice non lo ha mai escluso, ma lo vede come un modo per chiudere la carriera.

Ecco l’immagine della felicità per Vittorio Garrone: Antonella Clerici, il cane Argo ed il caminetto che riscalda l’atmosfera.