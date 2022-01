Anticipazioni Love is in the Air, Eda e Serkan squalificati dalla competizione: colpo di scena

Colpo di scena per Eda e Serkan: squalificati dalla competizione. Tutte le anticipazioni di Love is in the Air

Come la prima, anche la seconda stagione di Love is in the Air sta registrando importanti numeri dal punto di vista degli ascolti. Stando alle ultime anticipazioni sugli episodi in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, le vicende dei protagonisti della soap turca continueranno ad appassionare il pubblico di Canale Cinque.

Al centro dell’attenzione ancora l’iscrizione di Kiraz in un prestigioso istituto scolastico. Affinché il sogno si realizzi, Eda e Serkan dovranno affrontare una serie di test indetti dalla scuola. Come loro anche Piril ed Engin faranno di tutto per far si che il loro figlioletto riesca ad ottenere l’ultimo posto disponibile.

Intanto l’architetto e la Yildiz, grazie alle prove, si avvicineranno tantissimo. I due faranno anche il possibile per accontentare Kiraz: la piccola vorrebbe andare a scuola con Can. Per riuscire nel loro intento, però, Eda e Serkan dovranno ottenere un’importante raccomandazione.

Eda e Serkan squalificati dalla giuria scolastica: colpo di scena a Love is in the Air

Per accontentare il desiderio di Kiraz, Eda chiederà aiuto ad Aydan Bolat. Quest’ultima dovrà ottenere un colloquio con la direttrice dell’istituto in cambio di una cena tra Kemal e Serkan. Intanto inizia la gara dei genitori e tra la Yildiz e l’architetto riaffioreranno dei bellissimi ricordi. Il rapporto di amicizia dei due con Engin e Piril, invece, verrà messo in crisi proprio per i test ai quali si dovranno sottoporre per ottenere l’ultimo posto rimasto nel prestigioso istituto.

Ma, stanno alle ultimissime anticipazioni, a spiazzare gli appassionati di Love is in the Air sarà un terribile colpo di scena. Entrambe le coppie di genitori saranno squalificate dai test di ammissione: la giuria scolastica capirà che Eda e Serkan come Engin e Piril hanno degli scheletri nell’armadio. Per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti della seguitissima soap turca, non ci resta altro che restare i nuovi episodi.