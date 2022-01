Amadeus, arriva lo stop che sorprende il pubblico: notizia inaspettata

Al via domani, martedì 1 febbraio 2022, la 72esima edizione del Festival di Sanremo: intanto ecco cosa cambia per il direttore artistico, Amadeus.

Con l’inizio dell’attesissima kermesse musicale che si terrà al Teatro Ariston a Sanremo, Amadeus dovrà momentaneamente fermarsi con uno dei programmi più seguiti su Rai Uno: Soliti Ignoti.

Il Festival di Sanremo 2022 toglierà spazio al game show di Rai Uno, Soliti Ignoti. Difatti a partire da domani, martedì 1 febbraio, il seguitissimo programma di Amadeus non andrà in onda. Come ogni anno la kermesse musicale avrà inizio alle ore 20:45 e sarà preceduta dal PrimaFestival. Nel frattempo gli autori dei Soliti Ignoti stanno lavorando per la ricerca di nuovi volti per le prossime puntate.

Come si legge nell’annuncio diffuso su Facebook, attraverso la pagina ufficiale di del programma, per partecipare ai casting sono richieste delle abilità fisiche o artistiche fuori dal comune”. Basta inviare un’email a solitiignoti-ilritorno@endemolshine.it per partecipare come ‘identità nascosta’.

Amadeus si ferma con il suo game show su Rai Uno: quando ritorna i Soliti Ignoti

Il programma di Amadeus, Soliti Ignoti, si ferma per dare spazio al Festival di Sanremo. Il game show andrà in onda quest’oggi, lunedì 31 gennaio 2022 con l’ultima puntata e riprenderà direttamente lunedì 7 febbraio. Infine come si apprende dalla pagina ufficiale del programma, è possibile partecipare alle prossime puntate inviando un’email indicando il proprio nome, cognome e recapiti telefonici.

POTRBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Striscia la Notizia, ennesima aggressione ai danni di Brumotti: cos’è successo



TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Isola dei Famosi, Ilary Blasi spiazza tutti: rivelato il nome dell’inviato



Intanto nonostante le repliche dovute agli impegni del conduttore, Soliti Ignoti continua ad ottenere un grande successo in termini di ascolti. La puntata di domenica, infatti, è stata vista da 5.6 milioni di telespettatori e uno share del 22%. Ospite in studio Daniele Pecci. Numeri inferiori ha registrato invece Flavio Insinna con L’Eredità. Il conduttore è riuscito a raccogliere davanti al piccolo schermo 4.84 milioni di telespettatori con il 22.9% di share. Entrambi i game show hanno battuto Avanti un altro con Paolo Bonolis su Canale Cinque: 4 milioni di spettatori e il 19.3% di share.