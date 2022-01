WhatsApp, come usarlo con il telefono scarico: il trucco è super

Spunta su WhatsApp un trucco per utilizzare l’applicazione anche quando il telefono è scarico: andiamo quindi a vedere come fare.

Un nuovo interessante trucco di WhatsApp sta stupendo tutti gli utenti. Infatti a breve l’applicazione sarà utilizzabile anche con il telefono scarico. Farlo è molto semplice, scopriamo come fare.

Spesso ci capita di uscire di casa con il telefono scarico, oppure di arrivare a metà giornata con il cellulare con pochissima batteria. Il rischio concreto è quello di rimanere senza cellulare a fine giornata e soprattutto senza la possibilità di messaggiare gratuitamente con WhatsApp. Per questo motivo il trucco per usare l’applicazione con il telefono scarico o spento può esserci molto utile. Infatti ci tornerà utile anche la versione sperimentale (beta) del cosiddetto “multi dispositivo“.

Attivando questa opzione, quindi sarà la possibilità di tenere collegati all’account 4 device. Sarà quindi possibile collegare un telefono e poi a piacimento un tablet, un portatile, un computer o qualsiasi altro dispositivo. In questo modo quindi sarà possibile collegarci da altri device anche senza il nostro telefono acceso. Infatti sarà possibile usare questa opzione su “Dispositivi collegati” che di solito si trova nei tre puntini in alto a destro nella homepage dell’applicazione. Una volta trovata la funzione il gioco è fatto.

WhatsApp, aggiornamento rivoluzionario per l’app: arriva la full immersion

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp, con un nuovo aggiornamento rivoluzionario pronto a sbarcare su tutti i device iOS. Infatti l’update implementerà la ‘full immersion‘, ossia una funzione che servirà per pensata per ridurre al minimo le distrazioni generate dai nostri dispositivi e utile per aiutarci a focalizzare l’attenzione su ciò che stiamo facendo. Inoltre il nuovo strumento ci permetterà di decidere quando ricevere gli avvisi ed è addirittura in grado di informare gli altri quando non siamo disponibili.

D’ora in poi, tutti i disturbatori potranno stare alla larga. Sarà possibile anche creare una whitelist dal quale ricevere ogni notifica ed escludere altri contatti dalle nostre notifiche. Inoltre l’aggiornamento per l’i-Phone permetterà anche di vedere una novità grafica per le notifiche, infatti a breve gli utenti potranno vedere la foto contatto di colui o colei che ci sta contattando. Sempre su iOS sarà possibile interrompere la registrazione di un messaggio, per poi riprendere da dove avevamo lasciato e successivamente addirittura riascoltare il vocale.