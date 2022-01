Vodafone, colpo basso per i clienti: attenzione a chi ha questo tipo di offerta

Un’altra batosta per i clienti Vodafone che, negli ultimi tempi, sono proiettati verso altri tipi di gestori per ovvie ragioni: attenzione per chi ha quest’offerta

Vodafone ha deciso per un’altra tornata di aumento delle tariffe per il telefono mobile ed in particolare per un’offerta che hanno in molto poiché, allora, conveniente: si parla dai 2 euro in più al mese.

L’aumento di prezzi generale è evidente ed anche Vodafone, inevitabilmente, si sta accodando all’aumento sul mercato. In particolare, il gestore britannico ha previsto un rincaro per la promozione Special 50 Giga che rappresenta la tariffa di punta per Vodafone perché conveniente per tutti coloro che provengono da un altro gestore.

Tuttavia, alcuni clienti potrebbero rimanere fregati perché Special 50 Giga di Vodafone prevedere un aumento della tariffa di 2 euro al mese: per coloro che pagano normalmente 7,99 il costo sarà di 9,99 mantenendo tutte le specifiche della propria promozione; per coloro che normalmente pagano 6,99 il costo sarà di 8,99.

Vodafone e rincaro prezzi per Special 50 Giga

Vodafone non ha fatto altro che adattarsi al mercato globale aumentando i prezzi, ma senza compensare aumentando le soglie di consumo: la promozione, dunque, resterà la stessa, ma con 2 euro in più da pagare. Fortunatamente, in quasi tutti i casi, il gestore telefonico non prevede sanzioni per coloro che decidono di disattivare l’offerta e trovarne un’altra più conveniente, che sia stesso con Vodafone o con un altro gestore. Per farlo è necessario accedere all’area personale del Fai da Te sul sito vodafone.it.

Tuttavia, contrattualmente Vodafone offre un costo bloccato ai suoi clienti per il primo semestre: pertanto, per chi avesse attivato l’offerta Special 50 Giga da solo sei mesi o meno, non dovrà ricevere alcun rincaro prezzo.

Attualmente sul mercato ci sono varie offerte vantaggiose a poco prezzo e con tutte le comodità del caso, tra queste Iliad e Ho si fanno sempre più spazio, racimolando una buona fetta di clienti che derivano spesso, proprio dall’operatore rosso che, attualmente, detiene la maggiore copertura di rete in Italia insieme alle altre due principali: WindTre e Tim.