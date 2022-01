Verissimo, Silvia Toffanin disperata: “Come si fa a passare il pomeriggio con voi?”

Durante la puntata di Verissimo andata in onda il 30 gennaio, ad un certo punto Silvia Toffanin è apparsa davvero disperata. Ecco cosa ha detto alla fine la presentatrice agli ospiti che aveva in studio in quel momento.

Sono ormai tantissimi anni che tengono compagnia durante il pomeriggio agli spettatori di Canale 5, e Silvia Toffanin ha voluto invitarle entrambe in studio a Verissimo. L’idea di fondo era chiara: far conoscere più da vicino due popolarissimi personaggi, cercando anche di capire il rapporto umano fra le due donne.

Silvia Toffanin sembrerebbe essersi pentita del suo invito a Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sin dai primi saluti, hanno iniziato a rimbeccarsi l’una con l’altra, proprio come succede ogni volta che va in onda la nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Tina ha ha subito preso in giro la rivale per il tono di voce con cui parlava alla presentatrice.

Verissimo, Silvia Toffanin chiede l’abbraccio: rifiutato

Facendo finta di non sentire Tina che dava della sorda a Gemma, Silvia Toffanin ha cercato di condurre comunque la sua intervista. È riuscita a strappare un’importante ammissione alla dama torinese. Mentre Tina la punzecchiava, ha ammesso di non essere ricorsa ai ritocchi estetici solo per sè stessa, ma anche per piacere di più agli uomini.

Il rapporto con gli uomini è proprio il punto dolente per Gemma. Lei sostiene che sia Tina a rovinare ogni volta le relazioni che si instaurano in studio con i nuovi corteggiatori. Effettivamente, in molti momenti l’opinionista rende perfino impossibile la conversazione alla sua rivale, ma Gemma è troppo irruente e pesante con i suoi corteggiatori.

Toffanin disperata: “Alla sera scoppia la testa, mamma mia”

Tina e Gemma hanno rifiutato di abbracciarsi, anche dietro esplicita richiesta di Silvia Toffanin. L’opinionista di Uomini e Donne ha anche minacciato di andarsene dallo studio, se l’avversaria non avesse smesso di interromperla. La conduttrice di Verissimo è apparsa davvero disperata, e si è sfogata: “Come fa Maria a passare il pomeriggio con voi?“.

Ecco un video che riassume l’ultimo anno di Tina Cipollari e Gemma Galgani all’interno della trasmissione Uomini e Donne: