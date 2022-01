“Il mio sogno nel cassetto”: Valeria Marini commuove tutto il pubblico confessando i suoi progetti dopo il Grande Fratelli Vip 6

Insieme sono entrati nel GF Vip 6, insieme hanno gareggiato e insieme sono stati costretti ad uscire per decisione del pubblico. In realtà quella bocciata è stata Valeria Marini, ma anche Giacomo Urtis è tornato a casa.

Ormai sono una coppia di fatto, anche se solo come grandi amici, e per questo anche l’ospitata a Verissimo è stata a due. Ma le più sorprendenti sono state le confessioni di Valeria che ha ammesso di avere ancora un piano speciale nella sua vita. Perché quello che le manca di più è diventare mamma. “Non ho mai abbandonato l’idea, perché è la cosa più bella del mondo. Rimane il mio sogno nel cassetto“.

Ne parla poco non perché abbia rinunciato al pensiero, Anzi, è un’idea fissa in testa e in qualche modo la vuole realizzare anche se per scaramanzia non ne vuole parlare. Ma se dovesse succedere, tornerà da Silvia Toffanin per parlarne. “Non bisogna abbandonare il desiderio di diventare mamma, papà o genitore perché i figli sono il futuro, qualsiasi mezzo, qualsiasi strada sia”.

Valeria Marini commuove tutto il pubblico: il suo pronostico sul vincitore del GF Vip 6

Valeria Marini ha anche confessato che la nuova esperienza al Grande Fratello Vip 6 anche se non è durata moto per lei è stata importante. Arrivava da due anni difficili, anche per tutto quello che ha dovuto affrontare sua madre. Lei non è arrivata in fondo ma è soddisfatta di quello che ha mostrato e di quello che il pubblico da casa ha potuto vedere.

Ora che è fuori, può giudicare meglio quello che avviene oltre alla porta rossa e fare anche pronostici su come andrà a finire. Potrebbe vincere una donna, ma nomi non ne fa, oppure uno come Davide Silvestri. Il suo vincitore ideale c’era, ma adesso è fuori e si chiama Manuel Bortuzzo. “Lui è davvero una persona speciale”