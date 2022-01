“Sono rimasta spiazzata”, attrice de La Sposa incredula. Cos’è successo

La Sposa è la fiction Rai di successo che è arrivata alla sua conclusione dopo quattro prime serate di domenica dove ha raccolto dati soddisfacenti

Ne La Sposa hanno trovato spazio un grande numero di attori che hanno reso perfetta la fiction Rai che ogni domenica, in prima serata, ha raccolto numeri da capogiro e vinto ogni gara d’ascolti.

La Sposa è diventata una fiction Rai di grande successo che ha dato spazio a tanti attori: tra Serena Rossi e Giorgio Marchesi, attori principali, gira un cast molto numeroso che rende speciale tutto il contorno. Tra queste c’è Antonella Prisco che è molto nota al pubblico partenopeo affezionato ad Un Posto al Sole su Rai Tre per il suo ruolo di Mariella.

A proposito de La Sposa, Antonella Prisco si è raccontata a TelePiù: “Lei è una donna molto provata, ha un marito rude e violento. Ma conosce la storia di Italo, l’uomo che Maria ha sposato, e cerca di aiutarla a comprendere lui e la gente del paese. Diventa per Maria un’ancora di salvezza”. Quello che si vive all’interno della fiction è stato realtà, in passato, come lei stessa ha svelato: “Succedeva che donne del Sud si sacrificassero sposando in questo modo uomini del Nord”.

Questa sera, a partire dalle 21:25, su Rai Uno andrà in onda la quarta ed ultima puntata de La Sposa.

La Sposa, Antonella Prisco racconta della sua esperienza in Un Posto al Sole

Antonella Prisco è molto nota per il suo ruolo di Mariella Altieri in Un Posto al Sole, un vigile urbano in gamba, moglie di Guido, mamma di Lollo ed amica di Silvia, Bice e Cerruti. Da qualche anno, nella soap partenopea c’è anche il suo vero figlio. A tal proposito, l’attrice ha ammesso: “Quando me lo hanno proposto sono rimasta spiazzata. Non avrei mai immaginato di lavorare insieme con mio figlio. Poi, però, ho capito che è un’esperienza che lo arricchirà, anche se ha solo tre anni”.

Negli anni, all’interno della soap opera partenopea si sono susseguiti vari figli di diversi attori che, successivamente, sono stati sostituiti da veri e propri attori quando sono cresciuti.