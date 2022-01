“Sono una donna libera”, gesto choc di Delia nella notte: intervengono Nathalie e Manila

Delia Duran si lascia andare in un’altra confessione che ha sconvolto tutti. Intervengono le coinquiline Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro.

Proseguono gli episodi della telenovelas sul triangolo amoroso più seguito dagli italiani.

Da una parte Alex Belli, sempre più innamorato di entrambe, dall’altra due donne che lo amano e soffrono per il suo non saper scegliere. Soleil Sorge attende ma non sarà la sua seconda scelta, lo ha precisato anche nell’ultima diretta. Delia Duran è innamoratissima ma sembra voler trovare la forza per chiudere questo capitolo della sua vita.

Il coraggio non le manca, ma è la paura a infonderle pensieri negativi. Ieri pomeriggio, per chi ha seguito il live dalla Casa come Biccy.it che ha riportato le conversazioni, Delia ha confidato a Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo di voler lasciare sul serio suo marito. “Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa sai quanto l’avrei già mandato a fare in c**o?! Te lo giuro”.

“Vorrei farlo ma non ci riesco”. Delia Duran sconvolge tutti: intervengono Nathalie e Manila

Giunta la sera, i vipponi danno un party con le bollicine che scorrevano a gogò. “Sono una donna libera! Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca*** perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i co****ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. – ha detto Delia ad Antonio Medugno e Soleil Sorge. – Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò”.

A quel punto intervengono Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo che da amiche le consigliano di fare la giusta decisione. “Tutto è possibile, prendi coraggio, ci sono mille persone che ti possono aiutare. Per fare un salto in avanti devi perdere per un attimo l’equilibrio. Anche perché ieri non ti ha rivolto nessun tipo di messaggio, non ti ha detto nulla. Oltre a quella cosa che si levava dal gioco non ha fatto nulla. L’amore è esserci, essere presente e proteggere, non esaltare se stessi. Devi fare questo passo. Poi magari dopo questi passi potrebbe rinsavire. Però la fiducia è persa quando uno si comporta come lui, quindi fai le tue valutazioni.

Poi ricorda che lui con Sole ha fatto qualcosa anche sotto le coperte, si sono divertiti e ci sono state parole importanti. Lui è innamorato anche di Soleil, ricordalo. Quelle sono frasi forti e le sai adesso. Se tu avessi casa tua l’avresti già lasciato? In confessionale ho detto che ti difendo perché so cosa vuol dire non avere la possibilità logistica di allontanarsi da un uomo. Questa cosa qui lega le persone, soprattutto le donne. Però è sbagliato e dobbiamo trovare il coraggio di lasciare un uomo anche senza avere un appoggio stabile”.