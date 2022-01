Showgirl, attrice ed ex gieffina: riconoscete la bambina nella foto?

La bambina nella foto oggi è una showgirl, attrice ed ex protagonista del GF Vip.

Nata a Soverato l’8 febbraio 1980, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia.

Partecipa alle finali nazionali del concorso tenutosi a Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso. Due anni dopo, nel 1999, debutta come attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, mentre nel 2000 fa una breve apparizione per Carlo Verdone in C’era un cinese in coma.

Lavora come modella e comparsa in diversi film e fiction andate in onda in prima visione su Rai 1 e nella sitcom di Canale 5 Il mammo, per poi condurre il programma Euro 2000 in onda in syndication su Italia 7. Nel 2004 lavora per Rai 2 prima come inviata tra il pubblico del programma BravoGrazie, poi come ballerina in coppia con Ilaria Spada di Libero, show condotto da Teo Mammucari.

Nel dicembre 2006 posa per l’edizione spagnola di Playboy e a settembre dello stesso anno è chiamata della capo-conduttrice Paola Perego nel gruppo dei conduttori di Buona Domenica su Canale 5 per l’edizione 2006-2007.

Showgirl, attrice ed ex gieffina: la riconoscete la bambina nella foto?

A Buona Domenica partecipa a varie coreografie e in coppia con la showgirl Sara Varone conduce il Tg rosa. Dal 10 agosto 2009 conduce Celebrity Bisturi! su Italia 1 e viene nominata dall’edizione spagnola di GQ “Donna dell’anno”.

Nel 2010 recita, al fianco di Massimo Boldi, nella fiction di Mediaset Fratelli Benvenuti nel ruolo di Chiara. Nell’autunno 2011 partecipa alla prima edizione del talent show Baila! condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, dove vince in coppia con Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne. Dal 14 novembre 2012 conduce dodici puntate di Made in Sud su Rai 2.

Dall’estate 2018 è la presentatrice di Battiti Live mentre nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP. Come tutti avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Elisabetta Gregoraci.