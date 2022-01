Quirinale, Mandelli ad iNews24: “Mattarella-Draghi miglior viatico per uscire dalla pandemia”

Il Vicepresidente della Camera dei deputati Andrea Mandelli appare soddisfatto della scelta del Mattarella Bis ancor prima della sua conferma: "Non è una scelta di seconda fila, è una personalità che ha saputo incarnare il sentimento del Paese e l'affetto della gente. Nuovo leader per il Centrodestra? L'unico federatore è Silvio Berlusconi, ma non dobbiamo affrontare questa fase cercando un colpevole". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.