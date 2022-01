Meteo, temperature impazzite: cosa sta succedendo in Italia

Le previsioni meteo sulla penisola italiana hanno sottolineato qualcosa di anomalo nel paese. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Il meteo sulla penisola italiana continua ad essere ‘pazzo’, con delle anomalie che colpiranno proprio questa domenica. Le temperature risulteranno impazzite, con valori che arriveranno fino a 15 gradi: tutte le previsioni.

In questi giorni le temperature presenti sulle varie regioni della penisola italiana sembrano letteralmente impazzite. Infatti già nelle ultime 24 ore, i valori termici hanno fatto registrare alcuni sussulti. ome ad esempio su molte zone della Lombardia. Infatti nel corso della giornata di ieri, sulla regione lombarda si è registrato un valore termico massimo pari a 15 gradi. Anche sul resto del paese le temperature continuano a mantenersi al di sopra della media, nonostante l’arrivo di masse fredde.

Quindi dal punto di vista termico sta per succedere qualcosa di anomalo. Gli ultimi giorni del primo mese dell’anno sono conosciuti come ‘Giorni della Merla‘ ed in teoria dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Questa tradizione, però, non sarà rispettata a causa di un vasto campo di alta pressione pronto nuovamente a garantire una robusta stabilità atmosferica. Inoltre durante questa domenica riprenderà forza l’anticiclone delle Azzorre. Andiamo a vedere la situazione sulle varie regioni italiane.

Meteo, temperature impazzite sul paese: caldo anomalo in Italia

Nelle prossime 24 ore, quindi, sull’Italia riprenderà forza l’anticiclone delle Azzorre. Solamente sul versante tirrenico avremo un significativo aumento delle nubi, con le regioni interessate che rischiano di essere avvolte da fronte freddo dal Nord Europa. Inoltre proprio questo vortice freddo si approfondirà intorno allo stivale nella giornata di lunedì. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo del cielo sereno, salvo qualche nuvola di troppo che andrà a coprire la Liguria. Sempre al mattino, invece avremo dense foschie pronte a ridurre la visibilità in Val Padana. Qualche nube potrebbe impensierire anche la stabilità atmosferica dell’Alto Adige. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime che oscilleranno dai 9 ai 15 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo tante nubi sul versante tirrenico e sulla Sardegna. Proprio sulla grande isola sarda non mancherà qualche piovasco che bagnerà la giornata. Altrove invece avremo un’altra giornata di sole. Le temperature sono in rialzo, con valori massimi che oscilleranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo del tempo stabile ed asciutto un po’ ovunque, con una giornata che si rivelerà asciutta. Il cielo, invece, sarà pressoché sereno con delle nubi che colpiranno solamente Sicilia, Calabria e Campania dal tardo pomeriggio. Altrove la situazione risulterà maggiormente soleggiata. Le temperature risulteranno stabili, con massime che andranno dagli 11 ai 17 gradi.