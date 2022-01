Mattarella Bis, Renzi: “Salvini è passato da ‘Non è il mio presidente’ a ‘È la mia scelta’

Dal nome di Belloni fino a quello di Mattarella. A 24 ore di distanza dal cambio campo, il leader di Italia Viva Matteo Renzi appare decisamente più sereno: "Credo che chi poteva usare questa occasione per avere quella leadership politica per la quale aveva parlato per mesi, non sia riuscito nel proprio intento, ma probabilmente riguarda i leader di Centrodestra. Credo che sia bello che in sette anni Matteo Salvini sia passato dal tweet del 31 gennaio 2015, 'Mattarella' non è il mio Presidente, a 'Mattarella è la mia scelta', che ha detto oggi. Noi siamo quelli che abbiamo scelto e votato Mattarella con il sorriso, oggi con un sorriso più grande. Il Governo? Esattamente come ieri, è rimasto lo stesso quadro istituzionale". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.