Mattarella Bis, Lupi ad iNews24: “Abbiamo chiesto un sacrificio al Presidente della Repubblica”

Ancor prima della rielezione certa di Mattarella, il deputato Maurizio Lupi ha tracciato ad iNews24 una profonda analisi della mattinata, durante la quale era già fuoriuscito il nome prescelto per la presidenza: "Il rischio della paralisi era dietro l'angolo, alla fine si è scelta l'unica ancora di salvezza che avevamo. Gli errori? Tutti concentrati in questa settimana. Al Centrodestra serve un nuovo leader? Deve prima ritornare alle ragioni del motivo per cui sta insieme". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.