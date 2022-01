Mattarella Bis, Boldrini: “Poteva essere una crisi di sistema, poteva andare molto peggio”

La riconferma del capo dello Stato apre le porte a una possibile rottura all'interno della maggioranza e, più in profondità, all'interno delle coalizioni. Non è dello stesso avviso Laura Boldrini (Pd): "Sono stati giorni molto complicati. Grazie alla generosità del presidente Mattarella, ora si potrà procedere, il governo continuerà il lavoro e questo va verso nel senso della stabilità. Se non si riusciva a fare questa operazione, la più auspicabile, allora ci sarebbe stato un impatto sul governo". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.