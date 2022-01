Mara Venier, battibecco in diretta: “Con lui non dovevi proprio parlare”

Mara Venier ha avuto un battibecco durante la diretta di Domenica In del 30 gennaio con una sua vecchia amica. Al centro del contendere ci sarebbe un uomo: ecco cosa si sono dette le due donne.

La puntata di Domenica In del 30 gennaio è l’ultima a svolgersi negli studi Rai di Roma. Durante Sanremo, infatti, come di consueto la trasmissione si trasferirà al Teatro Ariston. Ci saranno tanti contenuti riguardanti il Festival della canzone italiana, oltre ad avere tanti cantanti che saranno anche ospiti della trasmissione.

Lo spazio dedicato a Sanremo 2022 farà sì che Domenica In duri ancora di più. Per questo motivo, il 6 febbraio, Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini non andrà in onda. Salterà dunque un appuntamento di questa trasmissione: gli spettatori ritroveranno i loro beniamini allo stesso orario su Rai 1 a partire da domenica 13 febbraio.

Mara Venier, lo scontro durante la diretta del 30 gennaio

Durante la puntata di Domenica In del 30 gennaio è andato in onda anche un siparietto. Le protagoniste sono state due leggende del mondo dello spettacolo italiano: Mara Venier e Loretta Goggi. La cantante, infatti, è stata ospite dalla Zia ed ha voluto anche ricordare il marito Gianni, morto nel 2008. Da allora la Goggi non ha più avuto alcuna relazione.

La cantante, però, ha mostrato di essere ancora molto gelosa del marito e dei suoi trascorsi. Quando Mara Venier ha ricordato di conoscerlo da tanti anni e che gli parlava in veneziano, Loretta Goggi l’ha prontamente interrotta: “Tu con lui non dovevi proprio parlare“. Questa frase ha fatto pensare a molti che Gianni abbia avuto un flirt con Mara.

La cantante non crede a Mara Venier: “Eh, buonasera”

La conduttrice di Domenica In, durante la puntata del 30 gennaio, ha provato a stemperare la tensione cambiando i toni e preferendo scherzare. Mara Venier ha ricordato di aver conosciuto Gianni a 18 anni, quando faceva la modella. Ha anche aggiunto che lui non la guardava proprio. Il commento della Goggi non si è fatto attendere: “Eh, buonasera“.

Durante la stessa puntata di Domenica In è stato ospite in studio anche Roberto Facchinetti. Ecco un breve video della sua esibizione: