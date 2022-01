Il Cantante Mascherato: mistero risolto, in giuria ci sarà anche lei. Il game show con Milly Carlucci tornerà da venerdì 11 febbraio

Nella settimana del Festival di Sanremo 2022 le prime serate su Rai 1 sono tutte occupate. Ma per i fan de Il Cantante Mascherato 3 l’attesa è finita: da venerdì 11 febbraio il game show tornerà e saranno molte le sorprese per il pubblico.

C’era attesa per risolvere uno dei tanti misteri legati al programma condotto da Milly Carlucci ed è stata proprio lei a risolverlo. Ospite a Da noi.. a ruota libera ha svelato a Francesca Fialdini il nome del nuovo giudice che prenderà il posto di Patty Pravo e Costantino della Gherardesca.

Al tavolo della giuria, pronta ad indovinare chi si nasconde sotto le maschere al fianco di Caterina Balivo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti arriverà anche Arisa. Per lei un ritorno, visto che aveva partecipato alla prima edizione come concorrente, con la maschera dell’Unicorno. Ma anche la conferma della forte intesa con la Carlucci dopo la partecipazione vincente a Ballando con le Stelle insieme a Vito Coppola.

Il Cantante Mascherato, tutte le novità nella terza stagione del programma

Ma non è tutto, perché Milly Carlucci ha rivelato altre due novità che caratterizzeranno la terza stagione de Il Cantante Mascherato. I concorrenti infatti potranno rispondere in diretta ad alcune domande dei giurati, anche se la loro sarà modificata da un programma che altera le voci, per non farli scoprire.

E poi nella prima puntata dell’11 febbraio il piatto forte sarà rappresentato dai duetti. Tutti i concorrenti infatti canteranno insieme ad un altro personaggio famosi, quest’ultimo assolutamente visibile e senza maschera. Basterà per far scoprire ci si nasconde sotto il travestimento?

Saranno dodici le maschere in gara nell’edizione di quest’anno. Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, Soleluna, Aquila, Drago, ma anche Baby Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Volpe, Lumaca e Gallina Bluebell.