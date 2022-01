GF Vip 6, incidente davanti a tutti: è stata colpita alla testa – VIDEO

Un incidente ha lasciato a bocca aperta tutti i fan del GF Vip 6. Infatti una delle concorrenti è stata colpita alla testa: l’episodio.

Incidente nella casa del Grande Fratello Vip nella giornata di ieri. Infatti a rendersi protagonista della vicenda ci hanno pensato Giucas Casella e Katia Ricciarelli, con l’uomo che ha colpito involontariamente la soprano: sui social spopola il video.

Sono sempre tanti gli scoop che vengono lanciati dal GF Vip 6. Nella serata di ieri, però, più che uno scoop i telespettatori hanno potuto assistere ad un incidente che ha coinvolto Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Il tutto è accaduto nel momento della nomination, dove una vero e proprio colpo di scena ha visto protagonisti i due concorrenti più anziani della casa. Giucas Casella, prima di andare a nominare uno dei concorrenti della casa, ha litigato pesantemente con Nathaly Caldonazzo.

Infatti lo showman si è arrabbiato molto con lei, mostrando un lato di sé mai realmente venuto fuori. Inoltre dopo essersi tranquillizzato ha avuto modo anche di parlare con Alfonso Signorini. Dopo aver ascoltato le parole del conduttore, Casella ha deciso di chiedere anche scusa alla sua coinquilina. Questo però l’ha portato ad andare in nomination per la prima volta. Andiamo quindi a vedere cos’è successo con Katia Ricciarelli durante le nomination.

GF Vip, Giucas Casella colpisce Katia Ricciarelli: il video spopola sul web

Giucas Casella si è quindi reso protagonista di due siparietti interessanti. Infatti il concorrente ha prima litigato pesantemente con Nathaly Caldonazzo. Successivamente dopo le scuse si è reso protagonista di un clamoroso incidente con Katia Ricciarelli. Tutti questi episodi hanno portato Casella ad andare in nomination per la prima volta. Inoltre nessuno era immune quindi ognuno doveva pescare un piramidale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Un Posto al Sole, ardua decisione per Marina Giordano: grande agitazione

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, il dramma di un’ex tronista: “Ho rischiato di morire”

Quindi chi trovava quelli con la base rossa faceva la nomination in confessionale, chi pescava la base nera la doveva fare palese. Giucas ha così pescato dal piramidale rosso e quindi è corso in confessionale. Prima di andare, però doveva lanciare da qualche parte il piramidale. Giucas così ha lanciato l’oggetto in direzione dei vipponi, colpendo in testa proprio Katia Ricciarelli. Ovviamente Katia non si è fatta male e fortunatamente ha preso tutto sul ridire.