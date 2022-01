GF Vip 6, Jessica ha colto sul fatto Delia: scoppia un nuovo scandalo? – VIDEO

Jessica Hailè Selassie, durante la diretta dalla casa del GF Vip 6, ha rivelato di aver sorpreso una coinquilina in un’attività che, se fosse vero, oltre a creare uno scandalo potrebbe anche portarla alla squalifica. Ecco di chi si tratta.

Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip 6 dal 14 gennaio, ma ancora non convince i suoi coinquilini. La relazione con Alex Belli continua a monopolizzare le dirette del reality-show, ed in tanti sono sempre più convinti, come direbbe Katia Ricciarelli, che stiano prendendo tutti in giro. In altre parole, in molti pensano che sia tutta una messinscena.

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, tutto quello che sta succedendo al GF Vip 6 fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sarebbe stato progettato durante delle cene a casa di Fabrizio Corona. Sarebbe dunque proprio l’ex fotografo dei vip a tessere le trame della trasmissione di Canale 5 cercando di far diventare popolari i suoi pupilli.

GF Vip 6, il racconto di Jessica: è incredibile!

Nel corso della sua breve permanenza all’interno della casa, Delia ha già ammesso che la paparazzata del tradimento ad Alex Belli era falsa. Si è anche tolta la fede del matrimonio con Alex Belli, anche se legalmente è stato verificato che la coppia non è legata da alcun vincolo. Un gesto di Delia ha però definitivamente insospettito le due princess.

Jessica Hailé-Selassié, parlando in giardino con la sorella Lulù e Manila, ha spiegato incredula la scena a cui ha assistito. Entrando in camera, ha visto per qualche istante Delia Duran che si nascondeva dietro un anta dell’armadio. Sembrava intenta a sfogliare un plico. Potrebbe essere un copione? La modella venezuelana sta seguendo delle direttive?

Manila dà ragione a Jessica: cosa ha visto l’ex Miss Italia

A sostenere l’ipotesi di Jessica è subito intervenuta Manila. Anche a lei è successo di notare un atteggiamento strano di Delia. È entrata nella stanza e la modella sembrava far finta di spalmarsi una crema mentre in realtà leggeva qualcosa. Come successo con Jessica, appena la compagna di Alex l’ha vista entrare, si è spaventata ed ha chiuso l’armadio.

Ecco il video in cui Jessica, Lulù e Manila parlano del copione: