Gemma Galgani riceve una nuova batosta: pessime notizie per la dama di Uomini e Donne

E’ arrivata una nuova batosta per Gemma Galgani, travolta da pessime notizie. Andiamo a vedere cos’è successo alla dama di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è ancora una volta protagonista di Uomini e Donne. La dama torinese però è stata travolta da un’altra pessima notizia. Andiamo a vedere cos’è successo durante il dating show di Canale 5.

Nelle ultime settimane abbiamo visto l’esordio al Trono Over di Massimiliano Bartolini. L’arrivo del corteggiatore fiorentino ha ha fatto impazzire Gemma Galgani. Infatti dopo aver corteggiato la dama torinese, Bartolini l’ha illusa scegliendo di uscire con Nadia Marsala. Il 71enne così ha deciso di rilasciare un’intervista a Uomini e Donne Magazine, chiarendo le scelte fatte in trasmissione.

Infatti Massimiliano ha dichiarato ai microfoni: “L’istinto di Gemma quindi mi ha colpito e affascinato, però l’amore è una questione di battiti cardiaci che purtroppo non hanno risposto alle avances di Gemma“. Un vero e proprio colpo basso per la Galgani, con il 71enne che ha poi aggiunto: “Lei mi interesserebbe come amica ed è per questo che ho deciso di regalarle delle margherite, un fiore che si dona proprio come simbolo di amicizia“. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni di Massimiliano Bartolini sui social.

Uomini e Donne, Gemma Galgani delusa da Massimiliano: le parole del cavaliere

Massimiliano Bartolini ha quindi prima illuso Gemma Galgani, dopo averla corteggiata nei suoi primi giorni in trasmissione. Difficilmente quindi per loro ci sarà un futuro all’interno di Uomini e Donne. La decisione ha scatenato proprio la dama torinese che è scoppiata in lacrime. Proprio su UeD Magazine, l’uomo ha parlato delle lacrime della Galgani affermando: “Mi è dispiaciuto molto, ma non mi sono sentito in colpa. Credo che Gemma sia una persona pulita, pura, e vorrei recuperare quantomeno il rapporto umano con lei“.

Quindi sempre durante l’intervista Massimiliano Bartolini ha quindi deciso di parlare della donna che l’ha colpito di più. Stiamo quindi parlando di Nadia Marsala. Anch’essa infatti è una new entry e soprattutto donna dal grande fascino. Massimiliano quindi è caduto tra le braccia di Nadia ed ha concluso l’intervista elogiandola ed affermando: “Il suo viso che, da seduto, intravedevo tra le luci dello studio, quando ho avuto l’opportunità di guardarlo per bene mi ha incantato e colpito subito. Anche la silhouette di Nadia, mentre ballava, mi ha affascinato: sembrava quella di una ragazzina“.