Ex GF Vip sarà l’inviata speciale di una famosa radio a Sanremo 2022. L’annuncio è stato dato via social.

Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo. Le date sono state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI: la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022.

Tutto pronto per cominciare, a partire dai protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston e dagli inviati speciali delle radio italiane. Come circolato nelle ultime ore, un volto conoscitissimo farà questa nuova esperienza.

Giulia Salemi, legata sentimentalmente a Pierpaolo Pretelli e al timone del format GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, ha confermato le voci insistenti degli ultimi giorni annunciando sui social una novità che riguarda il Festival di Sanremo 2022. Lei avrà un ruolo fondamentale.

Ex GF Vip inviata speciale a Sanremo 2022, l’annuncio sui social: “Nuova esperienza”

La modella italo persiana ha fatto sapere ai suoi fan di essere stata scelta come inviata speciale di Radio Kiss Kiss al Festival di Sanremo. Dal 2 febbraio arriva Sanremo 2022 limited edition e questo segnerà il debutto per Giulia come speaker radiofonico.

La Salemi nella giornata di ieri, sul suo account Instagram ha pubblicato lo screenshot in cui è stato annunciato che sarà l’inviata speciale di Radio Kiss Kiss. Emozione che ha provato a stemperare con un “eccoci qua con questa nuova esperienza”.

Sanremo 2022, cantanti e co-conduttrici

I concorrenti con i rispettivi brani della futura edizione saranno: Achille Lauro – “Domenica”, Aka 7even – “Perfetta così”, Ana Mena – “Duecentomila ore”, Dargen D’Amico – “Dove si balla”, Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Giusy Ferreri – “Miele”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Mahmood e Blanco – “Brividi”, Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”, Matteo Romano – “Virale”, Michele Bravi – “Inverno dei fiori”, Noemi – “Ti amo non lo so dire”, Rkomi – “Insuperabile”, Sangiovanni – “Farfalle”, Tananai – “Sesso occasionale”, Yuman – “Ora e qui”.

Oltre ai cantanti ci saranno cinque coconduttrici che affiancheranno il direttore artistico. Cinque grandi donne che scenderanno sul palco ogni puntata. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini nella seconda, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social. Venerdì Maria Chiara Giannetta e per il gran finale invece sul palco con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.