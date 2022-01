Delia Duran lascia tutti interdetti al GF Vip 6: senza freni a causa dell’alcol – VIDEO

Delia Duran ha lasciato tutti interdetti al GF Vip 6. La notte appena trascorsa nella casa più spiata d’Italia ha visto la modella venezuelana senza freni.

La compagna di Alex Belli si è lasciata andare a qualche bicchiere di troppo durante il festino del sabato sera organizzato nella casa di Cinecittà. La sua vicinanza al bel Basciano ha fatto infuriare Sophie Codegoni.

Notte folle trascorsa al GF Vip 6. Al centro dell’attenzione la bellissima Delia Duran: la modella venezuelana ha generato il caos tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A bordo piscina i due gieffini si sono scatenati in un balletto sensuale fatto soprattutto di sguardi intensi che non sarebbero sfuggiti all’ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo aver affermato per l’ennesima volta di voler lasciare Alex Belli, la Duran ha deciso di concedersi del sano divertimento affidandosi anche all’alcol. “Sono stufa!”, ha esclamato Delia a inizio serata sottolineando di sentirsi finalmente libera. La 33enne addirittura sarebbe intenzionata a togliersi l’anello che ancora la unisce all’ex gieffino.

Alessandro Basciano si scatena con Delia al GF Vip: poco dopo minaccia Sophie di troncare la loro relazione. La sudamericana genera nuovi scompigli

La decisione di Delia Duran, ovvero lasciare Alex Belli, è sopraggiunta subito dopo l’arrivo dei due new entry nella casa del GF Vip 6. Ma come ha chiosato la sudamericana alla sua rivale in amore, Soleil Sorge, l’ingresso di Gianluca Costantino e Antonio Medugno non c’entra nulla seppure i due abbiano portato una ventata di aria fresca.

Dopo queste affermazioni, la compagna di Belli si è scatenata prima con Costantino e poi con Basciano a bordo piscina. E proprio con quest’ultimo ha generato non poco caos nella casa del GF Vip. Difatti, Sophie Codegoni si è mostrata parecchio infastidita: “Tu non controlli quello che fai. Ti mordi le labbra e fissi Delia..“, ha chiosato l’ex tronista sottolineando che se il bel Basciano le fissa il sedere “le girano…”

La reazione dell’ex tentatore di Temptation Island ha ulteriormente sorpreso tutti. Alessandro ha minacciato di lasciare il reality e di troncare la love story con Sophie: “Se pensi una cosa del genere io da questo momento non voglio avere più a che fare con te“, ha chiosato il 30enne. Insomma, in ogni caso nulla di nuovo tra i due gieffini che di tanto in tanto se le suonano e se le cantano: questa volta Delia è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.