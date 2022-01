In pochi o nessuno ricorda cosa faceva Alba Parietti prima di diventare una bravissima conduttrice, attrice e showgirl.

Alba Parietti muove i primi passi nel mondo dello spettacolo a inizi anni ’80 su Videogruppo, storica emittente televisiva locale torinese e su GRP Televisione, dove conduceva insieme a David Spingor, Splendido!

Nel 1983 esordisce in Rai con Galassia 2 di Gianni Boncompagni. Nel 1984 fu valletta di Gigi Sabani in alcune puntate di Ok, il prezzo è giusto! all’epoca trasmesso in prima serata su Italia 1. Nello stesso anno ricopre lo stesso ruolo anche nel varietà W le donne, condotto da Andrea Giordana ed Amanda Lear su Rete 4.

Il successo arriverà nel 1990 con la conduzione della trasmissione Galagol su Telemontecarlo. Nel 1991 venne assunta dalla Rai per la presentazione de La piscina in onda su Raitre. Il programma fu oggetto di diversi giudizi dalla critica a causa dei balletti sexy che la Parietti eseguiva cantando una cover della canzone Étienne di Guesch Patti.

Presentò il Festival di Sanremo 1992 accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. L’ex marito di Katia Ricciarelli la volle anche alla conduzione del Dopofestival dell’edizione successiva. Oltre che nel campo dello spettacolo, Alba Parietti ha avuto particolare successo anche sul grande schermo. È stata protagonista di diverse pellicole cinematografiche quali Abbronzatissimi di Bruno Gaburro (1991) e Saint Tropez – Saint Tropez di Castellano e Pipolo (1992). Fu protagonista del film erotico Il macellaio di Aurelio Grimaldi e inoltre partecipò anche al film comico Paparazzi di Neri Parenti, sua ultima apparizione sul grande schermo.

Cosa faceva Alba Parietti prima di diventare una bravissima conduttrice e showgirl? Nessuno lo sa

Agli inizi della sua carriera, Alba Parietti ha avuto una breve esperienza come cantante. Alla metà degli anni ’80 esordisce nel mondo della musica con il solo nome Alba con canzoni italo disco come Jump and Do It, Dangerous, Look Into My Eyes, pubblicati oltre che in Italia, anche in diversi stati europei.

Leggi anche

“Amore? È finita”, ex tronista di Uomini e Donne esce allo scoperto: la confessione

Gemma Galgani riceve una nuova batosta: pessime notizie per la dama di Uomini e Donne

I suoi singoli furono editi dall’etichetta Merak Music. Tuttavia, nonostante fosse dotata di moltissimo talento, non riuscì a consolidare sufficientemente la sua fama come cantante, così, accantonò i sogni di diventare una cantante per dedicarsi solo ed esclusivamente al mondo dello spettacolo.