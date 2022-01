Nuovo colpo di scena a Sanremo 2022 causa Covid: è accaduto ad uno dei protagonisti

Sanremo 2022 è alle porte e gli imprevisti non sono ben accetti a pochi giorni dall’inizio: colpo di scena per il Teatro Ariston

Nonostante i rigidi protocolli osservati in Rai ed ancor più al Teatro Ariston, questo Sanremo 2022 era cominciato con la positività al Covid di Aka7even, di un orchestrale, di un operaio e poi Beppe Vessicchio, ma adesso c’è una novità.

Esiste realmente un Festival di Sanremo senza Beppe Vessicchio? Per quest’anno non lo sapremo perché il direttore d’orchestra si è negativizzato. Scongiurato il rischio, quindi, di non poter vedere il compositore partenopeo al Teatro Ariston che, quest’anno, accompagnerà Le Vibrazioni con il loro brano Tantissimo.

Soltanto l’altro ieri, venerdì, si è diffusa la notizia circa un tampone risultato positivo per Vessicchio che, sottoposto alla quarantena ed ad un altro ciclo di controlli si è immediatamente negativizzato. Una grande fortuna per la band di Francesco Sarcina e per tutto il Festival di Sanremo perché il direttore d’orchestra partenopeo è uno dei volti più amati della kermesse.

Covid e Sanremo 2022, come funziona il protocollo

Lo scorso anno il protocollo di contenimento dei contagi Covid ha funzionato al 100%: dopo aver isolato Irama nella stanza d’albergo, nessun altro è risultato positivo al tampone. È così che anche quest’anno andranno le cose: qualora dovesse esserci un caso positivo durante la settimana del Festival, verrà isolato ed andranno in onda le prove generali, come accadde per il cantante de La Genesi del tuo Colore l’anno scorso.

Fortunatamente, per quest’anno, soltanto Aka7even come artista in gara ha contratto il Covid ma qualche settimana prima dell’inizio del Festival: anche lui sarà in scena a partire da martedì e per le successive serate della kermesse. Il cantante di Amici di Maria De Filippi è riuscito a negativizzarsi in fretta a tal punto da permettergli di godersi al meglio la gara.

I rigidi protocolli Rai, ancor di più quelli applicati al Teatro Ariston, permettono uno screening quotidiano di tutti coloro che entrano ed escono per lavorare alla realizzazione della kermesse: operai, personaggi del dietro le quinte, cantanti e chiunque altro viene sottoposto a tampone rapido per scongiurare ogni tipo di contagio ancor prima di accedere al teatro.