Carlo Conti spiazza tutti, annuncio ufficiale sui social: pubblico deluso

Nelle ultime ore Carlo Conti ha postato un annuncio ufficiale sui social che ha provocato non poco malumore al pubblico a casa: le sue parole.

Un nuovo annuncio sui social ha gelato il pubblico appassionato delle trasmissioni di Carlo Conti. Andiamo quindi a vedere cos’ha scritto il conduttore fiorentino che ha creato non poco malcontento al pubblico a casa.

Una vera e propria doccia fredda ha colpito tutti gli appassionati di Tale e Quale Show. Infatti è stata cancellata la puntata finale di ‘Tali e Quali’, ossia la versione del noto music show ma con concorrente che però non sono famosi. La Rai ha infatti dovuto riprogrammare il palinsesto, mettendo al posto della trasmissione lo speciale Porta a Porta dedicato alla rielezione di Sergio Mattarella Presidente della Repubblica.

In molti però si sono chiesti quando l’amato programma tornerà in onda sulle reti Rai. A rompere il silenzio sul discusso tema ci ha pensato proprio il mattatore della trasmissione, Carlo Conti. Infatti attraverso i suoi profili social Conti, nella giornata di ieri, ha comunicato che l’ultima puntata di Tali e Quali era stata spostata. Al suo posto c’era il talk show di Bruno Vespa. Andiamo quindi a vedere quando sarà possibile guardare la nuova puntata della trasmissione del presentatore fiorentino.

Carlo Conti, quando andrà in onda la nuova puntata di ‘Tali e Quali’: l’annuncio

Sui social network, così, Carlo Conti ha voluto spiegare che ieri non doveva andare in onda Tali e Quali, proprio a causa della rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Lo showman ha quindi scritto su Instagram: “Stasera niente Tali e Quali poiché su Rai1 c’è la puntata speciale di Porta a Porta dedicata all’elezione del Presidente della Repubblica. Vi farò sapere a breve quando andrà in onda la finale del programma“.

Lo stesso Conti quindi, al momento non sa quando andrà in onda la nuova puntata della trasmissione, visto che la Rai ancora non ha comunicato come verrà riorganizzato il suo palinsesto. Al momento quindi la puntata resta cancellata. Nel suo post su Instagram, onti ha poi aggiunto: “Qualcosa di tale e quale, comunque, c’è: è il Presidente della Repubblica!“. Il conduttore con questa battuta ha congedato i fan, che adesso sono in trepidante attesa per capire quando verrà mandata in onda la puntata.