Can Yaman ha lasciato l’Italia? Gli indizi che fanno disperare le fan

Can Yaman avrebbe lasciato per sempre l’Italia? Sono sempre più numerose le indiscrezioni che danno per certo il suo ritorno in Turchia. Ecco le motivazioni del suo viaggio e perchè potrebbe tornare nel nostro paese.

Si è parlato a lungo del probabile trasferimento di Can Yaman dalla sua casa romana. Fra le motivazioni, sembrava esserci anche l’insistenza delle sue fan. Subito dopo, le pagine social del suo profumo, Can Yaman Mania, sono scomparse per qualche giorno. L’attore si stava riorganizzando oppure si è trattato di una semplice strategia di marketing?

L’attore turco, oltre ad aver lanciato il profumo, sta anche promuovendo la sua prima autobiografia, “Sembra strano anche a me“, edito da Mondadori. Ha appena concluso le riprese di Viola come il mare e all’orizzonte ci sono altri due set: quello internazionale di Sandokan, e quello italiano di Marianna.

Can Yaman non è più in Italia: le conferme dalla Turchia

I giornali turchi rilanciavano il gossip da diverso tempo, e sembrerebbe essersi avverata l’indiscrezione. Can Yaman avrebbe lasciato l’Italia per tornare in Turchia. La giornalista Birsen Aluntaș ha subito rivendicato la notizia, aggiungendo che il ritorno in patria dell’attore potrebbe essere una scelta definitiva. Si è già conclusa l’esperienza in Italia?

Quello che sembra sempre più certo è che Can Yaman avrebbe firmato un accordo con Disney+. Si tratterebbe di una nuova serie televisiva che avrebbe ambizioni internazionali. Secondo le indiscrezioni italiane, riportate da VelvetGossip, Can Yaman starebbe negoziando un cachet da urlo per una sua eventuale partecipazione a L’Isola dei Famosi.

La relazione con il suo tuttofare: l’attore si sta riorganizzando?

Can Yaman potrebbe essersi preso una pausa anche per decidere se riorganizzare le sue attività in Italia. Di sicuro tornerà nel nostro paese, perchè ha tanti progetti all’attivo. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, avrebbe da tempo delle incomprensioni con il suo tuttofare, Roberto Macellari, con cui però sembra improbabile interrompa il rapporto.